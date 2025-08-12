5 مدن تتنافس.. هل تعود الفورمولا 1 لأفريقيا؟

بعد غياب امتد أكثر من 3 عقود، تلوح في الأفق مؤشرات على عودة سباقات الفورمولا 1 إلى القارة الأفريقية، في خطوة قد تسهم في إعادة التوازن الجغرافي للبطولة الأشهر في عالم رياضة السيارات.

فقد أبدت 5 مدن أفريقية اهتمامها باستضافة إحدى مراحل البطولة، وسط دعوات متزايدة لدمج أفريقيا ضمن خارطة السباقات العالمية.

غياب طويل وحنين للمضمار

منذ آخر سباق أُقيم عام 1993 على حلبة "كيالامي" قرب جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، غابت الفورمولا 1 عن القارة الأفريقية، رغم أنها شهدت أول سباق لها عام 1958 في المغرب ضمن بطولة العالم.

هذا الغياب الذي تجاوز 30 عاما أثار تساؤلات عن أسباب استبعاد القارة من أجندة البطولة، خاصة أن الفورمولا 1 تُنظم اليوم في 24 مدينة موزعة على 4 قارات.

مدن أفريقية تدخل المنافسة

في ظل رغبة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في إعادة البطولة إلى أفريقيا، دخلت 5 مدن أفريقية سباق المنافسة على الاستضافة: كيغالي (رواندا)، جوهانسبرغ وكيب تاون (جنوب أفريقيا)، طنجة (المغرب)، وأبوجا (نيجيريا).

وقد تقدمت بعض هذه المدن بملفات رسمية، بينما لا تزال أخرى تدرس الجدوى الفنية والمالية للمشروع.

ورغم الحماسة المتزايدة، فإن الطريق نحو تنظيم سباق فورمولا 1 في أفريقيا لا يخلو من التحديات، إذ يتطلب الأمر الالتزام الصارم بمعايير الاتحاد الدولي، وتوفير بنية تحتية متقدمة، فضلا عن تأمين تمويلات ضخمة ومشروع مستدام من الناحيتين البيئية والاقتصادية.

أفريقيا على خط الانطلاق

حتى اليوم، لم تستضف سوى دولتين أفريقيتين سباقات الفورمولا 1: المغرب مرة واحدة عام 1958، وجنوب أفريقيا التي احتضنت السباق 23 مرة بين عامي 1962 و1993.

ومع دخول مدن جديدة على خط المنافسة، لم تعد المسألة تتعلق بإمكانية عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا، بل بات السؤال: متى وأين؟