موعد مباراة سان جيرمان ضد توتنهام في السوبر الأوروبي والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيتنافس باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي على لقب جديد، في أول مباراة رسمية قبل انطلاق الدوريات الأوروبية لموسم 2025-2026.

ويسعى سان جيرمان لتأكيد سطوته القارية بعدما توج بطلا لأوروبا وبلغ نهائي النسخة الجديدة من مونديال الأندية، وذلك حين يواجه توتنهام الإنجليزي بطل "يوروبا ليغ".

موعد مباراة سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

تقام المباراة غدا الأربعاء 13 أغسطس/آب على ملعب فريولي في أوديني بإيطاليا، وتنطلق المواجهة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

قنوات البث المباراة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وأثبت النادي الباريسي قدرته على بلوغ آفاق جديدة بفضل التطور الهائل والصلابة التي أظهرها بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

ورغم هزيمة سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنكليزي (0-3)، لا يزال صيفه حافلا بسجل استثنائي وذلك بعد فوزه التاريخي بدوري أبطال أوروبا ورباعية ألقاب محلية غير مسبوقة.

ونجح توتنهام في إنقاذ موسمه بالفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد (1-0)، بعدما أنهى الـ"بريميرليغ" في المركز الـ17 الموسم المنصرم.

ويُدرك توتنهام صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان الذي فاز عليه ببراعة الموسم الماضي. وفي ظل غياب أي صفقات كبيرة في سوق الانتقالات، يثق الفريق الإنجليزي في المواهب الموجودة في صفوفه.

وخسر توتنهام نجمه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الذي قرر إنهاء فترة 10 أعوام بقميص النادي اللندني، للانتقال إلى لوس أنجلوس الأميركي.

تشكيلة باريس سان جيرمان المحتملة:

شوفالييه، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز، إيمري، فيتينيا، رويز، دويه، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: PSG's squad list against Tottenham in the UEFA Super Cup. pic.twitter.com/rOiCuoEplF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 12, 2025

تشكيلة توتنهام المحتملة:

النائب؛ بورو، روميرو، فان دي فين، سبنس؛ بينتانكور، بالينها؛ كودوس، سار، أودوبيرت؛ ريتشارليسون.