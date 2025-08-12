موراتا يهاجم إدارة غلطة سراي ويكشف عن خروقات بالعقد

بعد أشهر من الدفاع عن قميص غلطة سراي أعلن ألفارو موراتا رحيله عن النادي التركي برسالة أعرب فيها عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، لكنه انتقد أيضا إدارة الفريق لخرق الاتفاقيات والفشل في احترام حقوقه العمالية.

وانضم المهاجم الإسباني إلى الفريق على سبيل الإعارة من ميلان في 3 فبراير/شباط 2025، وخلال فترة وجوده في إسطنبول شارك في 16 مباراة، مسجلا 7 أهداف ومقدما 3 تمريرات حاسمة، وكانت مساهمته أساسية في فوز الفريق بلقبين، بما في ذلك لقب الدوري التاريخي الـ25 الذي منح غلطة سراي نجمته الخامسة.

ومع ذلك، كشف موراتا أن تجربته في النادي لم تكن إيجابية تماما، مشيرا في بيانه إلى أن "وعدنا واحترامنا للقيم الأساسية لم يُوفَ بهما"، وأن الالتزامات التي قُطعت لم يُوفَ بها حتى النهاية".

ونتيجة لذلك، أوضح أنه اضطر للتنازل عن جزء من راتبه وحقوقه التعاقدية الأخرى، وأن "الرقم المنشور غير صحيح".

وأكد اللاعب أن هناك مبادئ لا يجوز المساس بها، مثل احترام حقوق كل فرد، ووصف عدم الاعتراف بما تم اكتسابه وتعويضه بأنه "غير مقبول"، وهو ما يعتبره مخالفا لقيم العدالة والاحتراف.

رسالة وداع

ورغم كل شيء عبّر موراتا عن محبته للجماهير والجهاز الفني وزملائه وجهاز النادي، متمنيا لهم التوفيق في المستقبل.

وكتب موراتا رسالة الوداع "جمهور غالا الأعزاء والشعب التركي" أود أن أشكركم جزيل الشكر على المودة والدفء والدعم الذي قدمتموه لي، لقد جعلتموني أشعر بالترحيب منذ اليوم الأول، وكان دعمكم من أكثر الأمور استثنائية التي شهدتها في مسيرتي المهنية.

وعاد موراتا إلى ناديه الأصلي ميلان الإيطالي أمس الاثنين بعد انتهاء فترة إعارته في تركيا، ومن المتوقع أن ينتقل إلى نادي كومو الإيطالي بحسب تقارير.