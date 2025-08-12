من فييري إلى راسبادوري.. 10 إيطاليين ارتدوا قميص أتلتيكو مدريد

مع تعاقد أتلتيكو مدريد مؤخرا مع المهاجم جاكومو راسبادوري، أضاف النادي الإسباني لاعبه الإيطالي العاشر في تاريخه. معظمهم لم يتركوا بصمة تذكر مع وجود بعض الاستثناءات، مثل المهاجم كريستيان فييري.

راسبادوري الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي "السكوديتو" مع نابولي في عام 2023 أيضا، انضم إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون يورو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.

وسجّل ابن الـ25 عاما 6 أهداف مع النادي الجنوبي في الموسم الماضي وهو الثالث له مع النادي، بعد انضمامه من ساسوولو في عام 2022.

وكان راسبادوري جزءا من تشكيلة المنتخب الإيطالي الفائز بكأس أوروبا 2020، وفي رصيده 9 أهداف في 40 مباراة دولية.

فييري أول إيطالي في أتلتيكو

في صيف عام 1998، انضمّ كريستيان فييري، الشاب الموهوب والبالغ من العمر (24 عاما)، إلى أتلتيكو مدريد قادما من يوفنتوس، ليصبح بذلك أول إيطالي ينضمّ إلى النادي الأحمر والأبيض.

في موسمه الوحيد مع الفريق، سجّل فييري 32 هدفا في جميع المسابقات، محققا جائزة بيتشيتشي في الدوري الإسباني، وهي جائزة لم يسبق أن فاز بها سوى لاعب واحد من أتلتيكو مدريد، هو دييغو فورلان موسم 2008-2009 برصيد 32 هدفا.

في العام التالي، انضم ستيفانو توريسي وميشيل سيرينا إلى النادي قادمين من بولونيا وفيورنتينا على التوالي. ولم يمكث كلاهما في أتلتيكو مدريد سوى خلال موسم 1998-1999.

وفي يناير/كانون الثاني 1999، أصبح جورجيو فينتورين رابع إيطالي ينضم إلى صفوف نادي الروخي بلانكوس واستمر معه لموسم ونصف، منهيا مسيرته بهبوط النادي المشؤوم إلى الدرجة الثانية في موسم 1999-2000.

ألبرتيني يكسر الغياب

لبضع سنوات، غاب اللاعبون الطليان عن أتلتيكو مدريد قبل أن يكسر ديميتريو ألبرتيني هذا الغياب، حيث لعب في موسم 2002-2003 تحت قيادة المدرب لويس أراغونيس.

غادر لاعب الوسط ميلان، الذي أمضى فيه عقدا من الزمن، لينضم إلى النادي الأحمر والأبيض، ولكنه عاد بعد عام إلى كرة القدم الإيطالية، هذه المرة للانضمام إلى فريق لاتسيو وبقي هدفه من ركلة حرة ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو خالدا في أذهان جماهير أتلتيكو.

#randomplayeroftheday: Demetrio Albertini with Atletico Madrid jersey (2002/2003) pic.twitter.com/p2l7ofz4QR — nss sports (@nss_sports_) February 15, 2019

في صيف عام 2007، انضم لاعبان إيطاليان آخران هما تياغو موتا من برشلونة وكريستيان أبياتي من ميلان، وإن كان على سبيل الإعارة. لم يشارك الأول مع الفريق إلا نادرا بسبب إصاباته. أما حارس المرمى، فقد شارك في 30 مباراة في جميع المسابقات. ولم يستمر كلاهما مع أتلتيكو في الموسم التالي.

كان أليسيو تشيرشي آخر إيطالي يرتدي قميص أتلتيكو وشارك المهاجم في 11 مباراة رسمية فقط، خلال موسمي 2014-2015 و2016-2017.

التحدي الصعب

وإلى جانب راسبادوري، تعاقد أتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية مع الإيطالي الآخر ماتيو روجيري، الظهير الأيسر البالغ من العمر (22 عاما)، من أتلانتا مقابل 18 مليون يورو.

ويواجه كلٌّ من روجيري وراسبادوري تحديا كان صعبا حتى الآن على مواطنيهما الذين لعبوا لأتلتيكو، إذ عليهما النجاح وترسيخ مكانتهما في الدوري الإسباني الذي تحتفظ سجلاته بإيطاليين تركوا بصمتهم في الليغا.

وبحسب صحيفة "آس" يعد كانافارو الفائز بالكرة الذهبية عام 2006 أحد اللاعبين الذين نجحوا في إثبات مكانتهم في إسبانيا مع ريال مدريد حيث فاز معه بلقبين للدوري، ولعب دورا محوريا.

كما تألق جوزيبي روسي، الذي سجل أكثر من 10 أهداف في 4 مواسم متتالية خلال فترة لعبه مع فياريال.

أمضى لاعب فيورنتينا السابق نصف موسم مع ليفانتي عام 2016 وسجل 6 أهداف، كما لعب مع سيلتا فيغو في موسم 2016-2017، رغم أن أداءه لم يكن بالجودة نفسها.

أكثر لاعب إيطالي مشاركة في الليغا

من جانبه، يعتبر أميديو كاربوني أكثر اللاعب الإيطالي الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني (245 مباراة) خلال 9 مواسم قضاها في فالنسيا، ولعب دورا محوريا في أداء الفريق.

فاز كاربوني مع "الخفافيش" بلقبين للدوري (2001-2002 و2003-2004)، وكأس ملك إسبانيا (1998-1999)، وكأس الاتحاد الأوروبي (203-204)، إلى جانب ألقاب أخرى.

Amedeo Carboni, Valencia CF, 2004 pic.twitter.com/PUBeKtQMNp — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo4) August 6, 2020

كما أمضى لاعبون آخرون عدة سنوات في الدوري الإسباني، وقدموا مستويات لا بأس بها أمثال إنزو ماريسكا -مدرب تشلسي الإنجليزي حاليا- الذي لعب لإشبيلية وملقا، وإميليانو موريتي مع فالنسيا، وكريستيان بانوتشي مع ريال مدريد.

إليكم جميع الإيطاليين الذين ارتدوا قميص أتلتيكو مدريد في الماضي:

كريستيان فييري

من يوفنتوس إلى أتلتيكو مدريد موسم: 1997-1998

قيمة الصفقة: 17.56 مليون يورو

ستيفانو توريسي

من بولونيا إلى أتلتيكو مدريد: 1998-1999

قيمة الصفقة: 4.8 ملايين يورو

ميشيل سيرينا

من فيورنتينا إلى أتلتيكو مدريد: 1998-1999

قيمة الصفقة: 6 ملايين يورو

جورج فينتورين

من لاتسيو إلى أتلتيكو مدريد موسم: 1998-1999

قيمة الصفقة: 3.6 ملايين يورو

ديميتريو ألبرتيني

من ميلان إلى أتلتيكو مدريد موسم: 2002-2003

قيمة الصفقة: مجانية (إعارة)

كريستيان أبياتي

من ميلان إلى أتلتيكو مدريد موسم: 2007-2008

قيمة الصفقة: 500 ألف يورو (إعارة)

تياغو موتا

من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد موسم: 2007-2008

قيمة الصفقة: مليونا يورو

أليسيو سيرشي

من تورينو إلى أتلتيكو مدريد موسم: 2014-2015

قيمة الصفقة: 14 مليون يورو

ماتيو روجيري

من أتلانتا إلى أتلتيكو مدريد موسم: 2025-2026

قيمة الصفقة 17 مليون يورو.

جاكومو راسبادوري