منتخب لبنان يهزم اليابان ويبلغ ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة

حجز منتخب لبنان مقعده في الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة السلة المقامة في مدينة جدة السعودية، بعدما تغلب على اليابان 97-73، الثلاثاء في ملحق دور الثمانية.

ويُعد منتخب "الأرز"، وصيف بطل النسحة السابقة، الوحيد من منطقة الغرب العربية في ربع النهائي حيث ضرب موعدا قويا مع نيوزيلندا صاحب العروض القوية والساعي إلى لقبه الأول في البطولة.

وتلافى المنتخب اللبناني الأخطاء التي وقع فيها في المباراة السابقة التي خسرها أمام كوريا الجنوبية، وقدم أداء دفاعيا قويا مستفيدا من استعادة لاعبه المجنس ديدريك لاوسون مستواه الطبيعي بتسجيل 24 نقطة و10 متابعات مع 3 تمريرات حاسمة، كما سرقتين للكرة وتصد واحد، فارضا سيطرته على منطقة الارتكاز هجوميا ودفاعيا.

🇱🇧🏀 منتخب لبنان يبلغ ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة بالفوز في الملحق على اليابان (97 – 73) ليواجه نيوزيلندا#كأس_آسيا_لكرة_السلة | #لبنان pic.twitter.com/VQgUAmuUrR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2025

وفرض اللبنانيون أسلوبهم سريعا مدعومين بجماهير غفيرة، فاستوعبوا الحماس الياباني وانطلقوا في رحلة التفوق عبر تنويع أساليب التسجيل مع الضغط الدفاعي والسيطرة تحت السلة.

وشهد الربع الأول أفضلية يابانية عبر اختراقات هيروتاكا يوشي وأداء جوشوا هوكينسون قرب السلة، لكن لبنان انتزع الزخم منتصف الفترة بعد ثلاثيتين متتاليتين من سيرجيو الدرويش (12 نقطة وخطف 5 كرات مع تصويب ثلاثي ناجح مرتين، محققا رقما قياسيا جديدا في البطولة بعدد السرقات في شوط واحد، وأنهى "رجال الأرز" الفترة الأولى متقدمين 23-19.

وأحكم لبنان قبضته على المباراة، ولا سيما عبر لاعبي الاحتياط هايك غيوكجيان وأمير سعود وكريم زينون مما عزز الفارق بعد إحباط أسلحة اليابان الهجومية، خصوصا كيسي توميناغا الذي اكتفى بنقطتين ومحاولتين فقط.

دخل لبنان الشوط الثاني بنية الحسم، فقاد علي منصور وزينون ولاوسون سلسلة رفعت الفارق لأكثر من 20 نقطة، قبل أن يشعل يوسف خياط (14 نقطة و8 متابعات) المدرجات بكرة ساحقة "دانك" ليتقدم لبنان 81-64.

وفي الربع الأخير، حاول اليابانيون تقليص النتيجة من دون أن يكبحوا قوة اللبنانيين.