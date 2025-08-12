ريمونتادا فنربخشة تقوده إلى الملحق النهائي لدوري أبطال أوروبا

قلب فنربخشة التركي، الطاولة على فينورد الهولندي وفاز عليه 5-2 الثلاثاء ليتأهل إلى مباراة الملحق النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعوض فريق المدرب جوزيه مورينيو خسارته 2-1 في مباراة الذهاب، ليفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية.

وصعد فنربخشة لمواجهة الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي ونيس الفرنسي، الذي خسر ذهابا صفر-2.

وبدا فنربخشة في مأزق بعد تقدم فينورد بهدف تسويوشي واتانابي في الدقيقة 41، لكن الفريق التركي عدّل أوضاعه سريعاً.

النصيري يسجل!!!!!! فنربخشة يسجل مجددًا!!!!! فنربخشة على وشك الانتصار بالفعل الآن.. فريق جوزيه مورينيو و ريمونتادا عظيمة تحدث 💛

pic.twitter.com/dgjMOJ1IER — عمرو (@bt3) August 12, 2025

وأدرك أرتشي براون التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 44، ثم أضاف جون دوران، القادم من النصر السعودي، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 دورااااااااااااان يظهر!!!!!!! دوران يظهر في وقت الحسم! دوران يسجل هدف الأبطال لصالح فنربخشة الآن!!!!!! هدف التعادل ضد فينورد في مباراة حسم التأهل الجنونية! 3-3 في المجموع لحسم تأهل الأبطال 🔥😤

pic.twitter.com/onOn5NGHAm — عمرو (@bt3) August 12, 2025

وأشعل فريد ويوسف النصيري حماس جماهير فنربخشة بهدفين في الدقيقة 55 و83.

لكن الفريق الهولندي استعاد آماله بتقليص الفارق إلى 5-4 في النتيجة الإجمالية بهدف واتانابي الثاني في الدقيقة 89.

وحسم المتألق تاليسكا، مهاجم النصر السابق، تأهل فنربخشة بالهدف الخامس في المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.