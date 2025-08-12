رياضة|بطولات أوروبية|تركيا

ريمونتادا فنربخشة تقوده إلى الملحق النهائي لدوري أبطال أوروبا

فريق فنرخشة يواجه الفائز مواجهة بنفيكا ونيس (الفرنسية)
12/8/2025-|آخر تحديث: 13/8/202500:07 (توقيت مكة)

قلب فنربخشة التركي، الطاولة على فينورد الهولندي وفاز عليه 5-2 الثلاثاء ليتأهل إلى مباراة الملحق النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعوض فريق المدرب جوزيه مورينيو خسارته 2-1 في مباراة الذهاب، ليفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية.

وصعد فنربخشة لمواجهة الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي ونيس الفرنسي، الذي خسر ذهابا صفر-2.

وبدا فنربخشة في مأزق بعد تقدم فينورد بهدف تسويوشي واتانابي في الدقيقة 41، لكن الفريق التركي عدّل أوضاعه سريعاً.

وأدرك أرتشي براون التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 44، ثم أضاف جون دوران، القادم من النصر السعودي، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأشعل فريد ويوسف النصيري حماس جماهير فنربخشة بهدفين في الدقيقة 55 و83.

لكن الفريق الهولندي استعاد آماله بتقليص الفارق إلى 5-4 في النتيجة الإجمالية بهدف واتانابي الثاني في الدقيقة 89.

وحسم المتألق تاليسكا، مهاجم النصر السابق، تأهل فنربخشة بالهدف الخامس في المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

المصدر: أسوشيتد برس

