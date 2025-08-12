شاهد.. كوبيش مدافع ميلان يسجل هدفا ذاتيا ويُطرد في أول مباراة

عاش أندريه كوبيش ليلة صعبة بعد ظهوره الأول بقميص نادي ميلان الإيطالي، حيث قدّم أداء كارثيا تسبّب في الخسارة الثقيلة التي مني بها "الروسونيري" أمام تشلسي الإنجليزي.

وخسر ميلان -أمس الأحد- بنتيجة 1-4 في المباراة الودية التي جمعته بنظيره تشلسي المتوج بالنسخة الموسّعة الأولى من كأس العالم للأندية، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.

ولعب كوبيش (21 عاما) دورا بارزا في هذه الهزيمة الثقيلة، حيث سجّل لتشلسي الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يُطرد بعدها بدقائق بالبطاقة الحمراء المباشرة، وكل ذلك في أول 18 دقيقة من المباراة.

وبدأت ملامح اليوم السيئ لكوبيش في الظهور مبكرا، ففي الدقيقة الخامسة أرسل رييس جيمس لاعب تشلسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ضربة حرّة مباشرة، حوّلها مدافع ميلان بالخطأ في شباك زميله مايك مينيان حارس "الروسونيري".

وفي الدقيقة 18، ارتكب كوبيش خطأ فادحا بعد أن عرقل جواو بيدرو لاعب تشلسي، علما بأن الأول الذي يحمل الجنسية المزدوجة (رومانية وإيطالية) كان المدافع الأخير، فما كان من حكم المباراة إلا وأن أشهر له البطاقة الحمراء، والنتيجة تُشير إلى تقدّم "البلوز" بهدفين دون رد.

Own goal AND a red card! Horror show for Milan’s Andrei Coubiș 😱 pic.twitter.com/DMjBenlfrL — Channel 5 Sport (@Channel5Sport) August 10, 2025

ويرى موقع "ديجي سبور" الروماني أن كوبيش أضاع فرصة ذهبية منحها له ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان، في وقت يعاني فيه الفريق من نقص في قلب الدفاع، حيث كان بإمكان اللاعب الذي حصل على تقييم متدن من منصة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات (3 من 10)، أن يثبت نفسه كأساسي.

انتقادات لاذعة

في هذه الأثناء تعرّض كوبيش لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الإيطالية وجماهير ميلان على حد سواء، بعد أدائه الكارثي أمام تشلسي.

إعلان

وعلّق موقع "أول ميلان" على مستوى اللاعب بالقول "بداية المباراة كانت صادمة لجماهير ميلان. انطلاقة كارثية مع هدف عكسي سجّله كوبيش. الدفاع كان بطيئا جدا في الدقائق الأولى. وفي الدقيقة 18 انتهى يوم كوبيش المليء بالكوارث".

ومنحت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كوبيش تقييم 4 وكتبت "18 دقيقة من الكابوس. هدف عكسي ناجم عن ارتباك وبطاقة حمراء بسبب عرقلة جواو بيدرو الذي كان منفردا في طريقه نحو المرمى. من الصعب أن نجد أداء أسوأ من ذلك".

وأصبح كوبيش "العدو الأول" لجماهير ميلان على حد وصف موقع "ديجي سبور" التي انهالت عليه بعبارات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين التعليقات البارزة "لا مكان له في ميلان"، "حان وقت إطفاء التلفاز لم يعد هناك ما يستحق المشاهدة. كوبيش لاعب من مستوى الدرجة الرابعة"، "كوبيش المدافع الأضعف على الإطلاق".

من جانبه، حاول أليغري مدرب ميلان التركيز على الجوانب الإيجابية من المباراة حيث قال "أنا سعيد لأننا أنهينا المباراة دون إصابات. للأسف، لم نبدأ بشكل جيد وتلقّينا هدفين كان يمكن تجنّبهما".

وأضاف "لكن الفريق صمد بشكل جيّد رغم النقص العددي، اللاعبون ركضوا وبذلوا جهدا مضاعفا ووقفوا في وجه المنافس، وأنا راضٍ عن العمل الذي رأيته، نعم أشعر بخيبة أمل عندما أخسر، لكن المباراة كانت صعبة. أكرر، أكثر ما يسعدني هو أننا لم نتعرض لإصابات".