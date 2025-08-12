شاهد.. رعب في كأس العالم للسيدات لكرة الماء بسبب إطلاق نار

شهدت بطولة كأس العالم لكرة الماء للسيدات تحت 20 عاما في سلفادور بالبرازيل لحظات من الخوف والذعر الشديدين في يومها الافتتاحي.

اضطر المنتخبان الصيني والكندي إلى تعليق مباراتهما ومغادرة المسبح لدقائق بعد سماع طلقات نارية خارج الملعب الرياضي في حي بيتوبا.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مغادرة اللاعبات المسبح واستلقائهن بجانبه ليحمين أنفسهن وهن في حالة من الذعر، بينما كان بعض المشجعين ينظرون إلى الخارج مصدر إطلاق النار.

وأكدت الشرطة البرازيلية عدم وقوع إصابات، وأن إطلاق النار وقع خلال مواجهة مع لصّ مشتبه به في مكان قريب. وقد وقع الحادث عندما كانت الصين متقدمة بنتيجة 3-2، وبعد توقف لبضع دقائق، استؤنفت المباراة وفاز الفريق الآسيوي في النهاية بنتيجة 12-8.

في البطولة نفسها، استهلّ المنتخب الأرجنتيني مشواره بفوز على المكسيك 16-7، لكنه خسر مباراته الثانية أمام البرازيل، الدولة المضيفة 16-9.

وتُقام البطولة، التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات المائية، في البرازيل لأول مرة، بمشاركة 16 فريقا مقسمة على 4 مجموعات.

وستُقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 16 أغسطس/آب الجاري.