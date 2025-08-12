سان جيرمان يتعاقد مع الأوكراني إيليا زابارني

تعاقد بطل أوربا سان جيرمان، مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني مدة 5 مواسم قادما من بورنموث الإنكليزي، وقدرت قيمة الصفقة بـ63 مليون يورو وفق ما أعلنه النادي على موقعه اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لنادي العاصمة الفرنسية "يسرّ باريس سان جيرمان الترحيب بإيليا زابارني. لقد بات المدافع البالغ 22 عاما والذي سيرتدي القميص الرقم 6، أول لاعب أوكراني في تاريخ النادي".

في حين صرح رئيس النادي القطري ناصر الخليفي بقوله "يُسعدنا مواصلة تعزيز فريقنا بالتعاقد مع إيليا زابارني. إيليا لاعب دولي موهوب ومحترف رائع. سيسهم بشكل كبير في كل ما نبنيه على المدى الطويل في باريس سان جيرمان".

وكان انتقال الأوكراني إلى كتيبة المدرب لويس إنريكي متوقعا منذ السبت الماضي، بعدما سربت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قيمة الراتب السنوي الصافي الذي سيتقاضاه المدافع الأوكراني مع سان جيرمان، والذي قدر -وفق الصحيفة- بـ4.5 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يظهر قلب الدفاع الجديد في مباراته الأولى مع سان جيرمان في الجولة الأولي من الدوري الفرنسي في 17 أغسطس/آب أمام نادي نانت.

خاصة أن اللاعب قد استفاد من راحة كافية هذا الصيف، خلافا للاعبي سان جيرمان العائدين إلى التمارين في السادس من أغسطس/آب الجاري، بعد المشاركة المتميزة في كأس العالم للأندية الأخيرة بأميركا والتي نال فيها الفريق المركز الثاني، بعد خسارته النهائي أمام تشلسي.

واستهل زبارني مشواره الاحترافي مع دينامو كييف الأوكراني سنة 2019، قبل الانتقال إلى بورنموث الإنجليزي سنة 2023 ليلعب له 86 مباراة في جميع المنافسات. كما لعب إيليا لمنتخب أوكرانيا 49 مباراة دولية مسجلا 3 أهداف. وقد حقق معه الوصول لربع نهائي يورو 2000.

وانضم زابارني إلى الحارس الفرنسي لوكا شوفالييه الذي وقّع رسميا مع سان جرمان الجمعة الماضي، قادما من نادي ليل في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو.