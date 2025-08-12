ريال مدريد يطالب فيفا ويويفا بمنع إقامة مباراة برشلونة التاريخية في ميامي

استنكر ريال مدريد اليوم الثلاثاء خطط إقامة مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وفياريال في ميامي الأميركية، محذرا من أن الاقتراح قد يقوض التوازن التنافسي، وطالب الهيئات الحاكمة العالمية للعبة بمنع هذه الخطوة.

ووافق الاتحاد الإسباني أمس الاثنين على إقامة المباراة في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب هارد روك في ميامي، لتشكل حدثا تاريخيا كأول مباراة في الدوري الإسباني تقام في الخارج وأول مباراة بمسابقات الدوري الأوروبية تقام في الولايات المتحدة.

وقال النادي في بيان "يود ريال مدريد أن يُعبر لأعضائه ومشجعيه ومشجعي كرة القدم بشكل عام عن رفضه القاطع لهذا الاقتراح"، مضيفا أنه طالب بالفعل الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بالتدخل.

واتهم النادي الاتحاد الإسباني باتخاذ قراره "دون إبلاغ أو استشارة الأندية المشاركة في المسابقة"، وقال إن إقامة المباراة في ميامي ينتهك المبدأ الأساسي للمعاملة بالمثل الذي يضبط مسابقات الدوري ذات الجولتين.

وأضاف ريال مدريد أن هذه الخطوة من شأنها "تغيير التوازن التنافسي" ومنح "أفضلية رياضية غير عادلة" للناديين المعنيين.

وحذر النادي أيضا من أن الموافقة على الاقتراح قد تضر بنزاهة الرياضة و"تشكل سابقة غير مقبولة"، وأكد أن أي تغيير من هذا النوع يجب أن يتطلب "موافقة صريحة وإجماعية من جميع الأندية المشاركة في المسابقة".

ولا تزال الخطة تتطلب موافقة اليويفا والاتحاد الأميركي لكرة القدم، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، ثم موافقة الفيفا.