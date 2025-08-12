رياضة|الدوري السعودي|السعودية

رابطة الدوري السعودي تعلن جدول مباريات دوري روشن

بنزيمة قائد الاتحاد ورونالدو قائد النصر أبرز نجوم الدوري السعودي (غيتي)
12/8/2025-|آخر تحديث: 20:58 (توقيت مكة)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء جدول منافسات دوري روشن للموسم الجديد والذي سينطلق في 28 أغسطس/آب الجاري إذ سيحل الاتحاد حامل اللقب ضيفا على الأخدود بينما سيلعب الهلال الوصيف أمام الرياض ضمن الجولة ذاتها.

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقعها على الإنترنت أن إدارة المسابقات وضعت جدول مباريات الدوري لموسم 2026-2025 "وسط روزنامة (جدول مواعيد) سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يوما من الموسم الكروي مقابل 179 يوما متاحة لإقامة مباريات الدوري".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضافت الرابطة "تم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباراة ضمن 34 جولة على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري".

وستشهد الجولة الأولى أيضا استضافة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لمنافسه نيوم الصاعد حديثا لدوري المحترفين بينما سيلعب النصر في ضيافة التعاون والشباب أمام ضيفه الخليج.

وسيشهد الدور الأول عدة مباريات قمة؛ إذ سيلعب الأهلي أمام الهلال في الجولة الثالثة والاتحاد أمام النصر ضمن الجولة الرابعة والأهلي مع الشباب في الجولة الخامسة والاتحاد أمام الهلال في الجولة السادسة والهلال مع الشباب في الجولة السابعة والاتحاد أمام الأهلي ضمن الجولة الثامنة.

كما سيلعب الاتحاد أمام الشباب في الجولة الـ11 والأهلي أمام النصر في الجولة الـ13 والهلال أمام النصر ضمن الجولة الـ15 والنصر مع الشباب ضمن الجولة الـ16.

وذكرت الرابطة أنها وضعت "جدول مباريات البطولة وفقا لمعايير واضحة تهدف إلى تعزيز عدالة المنافسة بين الأندية، مع ضمان التوزيع العادل لفترات الراحة بين المباريات".

إعلان

وأضافت "تشمل هذه المعايير عددا من الضوابط أبرزها، ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وتوزيع المباريات بحيث يلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه و8 مباريات خارجه في أحد الدورين أو بالعكس.

وتابعت الرابطة: "كما تنص المعايير على أن الفريق الذي يبدأ موسمه بمباراة على أرضه، يختتمه بمباراة خارج أرضه (والعكس صحيح). بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد حد أدنى لفترة الراحة بين المباريات لا تقل عن يومين، لضمان التوازن البدني والفني بين الفرق".

وسيسبق انطلاق الدوري في موسمه الجديد إقامة نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري.

المصدر: رويترز

إعلان