حساب مارادونا الرسمي ينعى "بيليه فلسطين"

رغم مرور أيام على اغتياله، ما زال استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، يحظى باهتمام كبير وهذه المرة من الحساب الرسمي لأسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

واستشهد العبيد في السادس من أغسطس/آب الجاري بعد استهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات الإنسانية من المجوّعين في جنوب قطاع غزة.

ونشر الحساب الرسمي للراحل مارادونا على "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري" صورة للعبيد وهو يحتفل بأحد أهدافه مع فريقه خدمات الشاطئ، الذي دافع عن ألوانه معظم مسيرته الكروية.

La cuenta de IG de Maradona compartió la foto de Suleiman Al-Obeid, el mejor jugador de la Selección Palestina . Fue asesinado durante un ataque a civiles realizado por Israel mientras esperaba ayuda humanitaria al sur de Gaza. pic.twitter.com/dFon01c6r9 — Lautaro FyM (@Lautafym) August 11, 2025

وعلّق حساب مارادونا على الصورة وكتب "سليمان العبيد، ارقد في سلام. (1984-2025)"، في إشارة إلى سنة ميلاده وعام استشهاده.

ضجة عالمية

وفجّرت جريمة اغتيال العبيد ضجة عالمية، خاصة بعد البيان الذي نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نعى فيه اللاعب ووصفه بأنه "بيليه فلسطين".

واهتمت وسائل الإعلام الإعلامية بخبر استشهاد العبيد أبرزها صحيفة "ماركا" الإسبانية وصحف أوروبية أخرى، كما نعاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وعدد من نجوم اللعبة السابقين.

ونشر "يويفا" تدوينة على منصة "إكس" وصف فيها العبيد بأنه "موهبة أعادت الأمل إلى قلوب عدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الأوقات".

بعدها انتقد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول هذه التدوينة بسبب عدم الإشارة إلى سبب استشهاد العبيد في نعيه للاعب، إذ أعاد نشر ما كتبه الاتحاد الأوروبي مرفقا بتساؤل يحمل انتقادا "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

كما نعاه النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ووجه رسالة عبر حسابه في "أنستغرام" هاجم فيها إسرائيل بعد اغتيال العبيد.