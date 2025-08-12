بالفيديو.. السودان يكتسح نيجيريا ويطيح بها خارج كأس أفريقيا للمحليين

أنعش منتخب السودان آماله في بلوغ ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، بفوزه الكبير على نظيره النيجيري 4-صفر، الثلاثاء، على ملعب "أمان" بزنجبار ، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

انتهى الشوط الأول بتقدم "صقور الجديان" بهدفين دون رد، إذ افتتح ليونارد دجينج مدافع نيجيريا التسجيل للسودان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25، وأضاف والي الدين خضر الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

تسديدة قوية من والي الدين واحتفال رائع بالهدف الثاني لـ السودان 🤩🇸🇩 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/E9yCUPUSZS#TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/FcGBzlClzO — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 12, 2025

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السوداني تفوقه وتمكن من إضافة الهدفين الثالث والرابع، عن طريق عبد الرؤوف يعقوب في الدقيقتين 55 و62، ليحقق فوزا ثمينا هو الأكبر في البطولة حتى الآن.

واستهل منتخب السودان مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي مع الكونغو بهدف لمثله، بينما نال المنتخب النيجيري الهزيمة أمام السنغال بهدف دون رد، ليودع رسميا منافسات البطولة.

⚽️🎯 عبد الرازق عمر يبدع ويهدي صقور الجديان الهدف الرابع بروعة لا توصف!#كأس_أمم_إفريقيا_للمحليين | #السودان_نيجيريا pic.twitter.com/zXpgM26LFC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2025

بهذا الفوز، رفع منتخب السودان رصيده للنقطة الرابعة في المركز الأول في المجموعة بفارق الأهداف عن السنغال، حامل اللقب، الذي تعادل مع الكونغو بهدف لمثله، بينما تحتل الكونغو المركز الثالث بنقطتين، ونيجيريا في المركز الرابع دون نقاط.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة من البطولة، خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.