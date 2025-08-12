الجزائري محرز الثاني.. اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري السعودي

حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، على موقعه في قمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي بحسب موقع "كابولوجي".

ومنذ توقيعه للنصر في يناير/كانون الثاني 2023، يتصدر رونالدو (40 عاما) قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في السعودية، بسبب البنود الخيالية المنصوص عليها في عقده مع "العالمي".

ووقّع رونالدو قبل أسابيع عديدة عقدا جديدا مع النصر يبقيه مع الفريق لمدة عامين حتى صيف 2027، ويتقاضى من خلاله راتبا سنويا يصل إلى 208 ملايين يورو، وفق أرقام موقع "كابولوجي" المتخصص في بيانات وتفاصيل رواتب وعقود اللاعبين في مختلف أنحاء العالم.

ومن بعد رونالدو توافد العديد من نجوم الكرة العالمية إلى الدوري السعودي، غالبيتهم بسبب الرواتب المغرية التي تدفعها الأندية خاصة تلك التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي.

وعلى مدار العامين الماضيين لعب في دوري "روشن" نجوم كبار بحجم البرازيلي نيمار الذي وقّع للهلال قبل عودته إلى سانتوس، بالإضافة إلى نجوم ما زالوا موجودين في المملكة في مقدمتهم الجزائري رياض محرز، والفرنسي كريم بنزيمة وآخرون.

ويأتي محرز في المركز الثاني خلف رونالدو في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري السعودي، متقدما بفارق بسيط عن بنزيمة، نجم ريال مدريد السابق.

اللافت أن القائمة التي تضم 15 لاعبا في المملكة لم تشهد وجود أي لاعب محلي، واقتصرت فقط على اللاعبين المحترفين.

وتاليا قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي وفقا لرواتبهم السنوية:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر): 208 ملايين يورو. الجزائري رياض محرز (الأهلي): 52.2 مليون يورو. الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد): 50 مليون يورو. السنغالي ساديو ماني (النصر): 40 مليون يورو. السنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال): 34.7 مليون يورو. الإنجليزي إيفان توني (الأهلي): 25.2 مليون يورو. الصربي سيرجي ميلوكوفيتش سافيتش (الهلال): 25 مليون يورو. الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 25 مليون يورو. الفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد): 25 مليون يورو. الإسباني إيمريك لابورت (النصر): 24.5 مليون يورو. الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (النصر): 24.2 مليون يورو. الفرنسي ثيو هيرنانديز (الهلال): 20.4 مليون يورو. البرازيلي مالكوم (الهلال): 18 مليون يورو. البرتغالي جواو فيليكس (النصر): 17.5 مليون يورو. البرتغالي روبن نيفيز (الهلال): 17.3 مليون يورو.

موعد انطلاق الدوري السعودي

وينطلق الدوري السعودي لموسم 2025-2026 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس/آب الجاري وينتهي يوم الخميس 21 مايو/ أيار 2026.

ويبدأ الموسم الكروي في المملكة ببطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية هي الاتحاد والأهلي والقادسية والنصر، وذلك في الفترة بين 19 إلى 23 من الشهر الحالي.