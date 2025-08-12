إيزاك يستمر في التمرد على فريقه نيوكاسل

رحل ألكسندر إيزاك، نجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن منزله بمدينة نيوكاسل أبون تاين، الواقعة في شمال شرق إنجلترا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" عن صحيفة "التايمز" البريطانية أن المهاجم الدولي السويدي، قام بتلك الخطوة للضغط على إدارة ناديه من أجل الرحيل عن ملعب "سانت جيمس بارك".

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير جديدة هذا الصباح أفادت بأن إيزاك "لا يرغب في العودة إلى نيوكاسل مرة أخرى".

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أن إيزاك يبدو مصمما على عدم اللعب مع نيوكاسل مرة أخرى، ولا يزال يرغب في الانضمام لفريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، كشف ديفيد أورنستين، الصحفي الرياضي البريطاني، أنه حتى لو تم إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية من دون رحيله، فإن إيزاك يرى أن مسيرته مع نيوكاسل قد انتهت، ولا يرغب في العودة للفريق.