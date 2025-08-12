أنغولا تستضيف أمم أفريقيا للسلة وتونس تتطلع للقب رابع

تنطلق اليوم في أنغولا النسخة الـ31 من بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت 2025" التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة 16 منتخبا تأهلت عبر التصفيات القارية التي أسفرت عن إقصاء منتخبات جمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وكينيا والمغرب من المنافسة مبكرا.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها أنغولا البطولة، والأولى منذ عام 2007، حيث تقام المباريات في العاصمة لواندا وناميب الساحلية.

وستحتضن صالة "كيلامبا أرينا" في لواندا مواجهات المجموعتين الثانية والرابعة، في حين تقام مباريات المجموعتين الأولى والثالثة في صالة "بافيلياو ويلويتشيا ميرابيليس" بمدينة ناميب.

نظام البطولة

تنطلق المنافسات بمرحلة المجموعات من 12 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، حيث يتأهل أصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يقام بنظام المواجهات المباشرة.

ويلتحق الفائزون في هذا الدور بأصحاب الصدارة في كل مجموعة لخوض ربع النهائي، ومنه إلى نصف النهائي ثم المباراة النهائية.

تونس تبحث عن اللقب الثالث

يدخل المنتخب التونسي البطولة بصفته حامل اللقب في نسختي 2017 و2021، ويطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج الثالث على التوالي.

ويبرز منتخب كوت ديفوار كأحد أبرز المنافسين بعدما أنهى التصفيات بسجل مثالي من 6 انتصارات دون هزيمة، إلى جانب منتخب السنغال الذي يُعد من القوى التقليدية في القارة.

كما يُنتظر أن يقدم منتخب جنوب السودان أداء قويا، في حين يعود منتخب نيجيريا إلى البطولة بقيادة نجمه المحترف في صفوف هيوستن روكتس الأميركي جوش أوكوغي.

وعلى الرغم من مشاركته في 19 نسخة سابقة فإن نيجيريا تُوجت باللقب مرة واحدة فقط عام 2015 حين تغلبت على أنغولا في النهائي.

وتشهد البطولة أيضا عودة منتخب ليبيا بعد غياب دام 16 عاما، مما يضفي طابعا خاصا على المنافسات التي تجمع نخبة منتخبات القارة.

توزيع المنتخبات

توزعت المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات وفقا للمدينتين المستضيفتين، ففي مدينة ناميب تضم المجموعة الأولى منتخبات كوت ديفوار والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

إعلان

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات أنغولا (البلد المضيف) وجنوب السودان وغينيا، وليبيا العائدة بعد غياب طويل.

أما في العاصمة لواندا فتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات تونس حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، إلى جانب نيجيريا والكاميرون ومدغشقر.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال ومصر ومالي وأوغندا في مواجهة مرتقبة بين مدارس كروية متنوعة على مستوى القارة.