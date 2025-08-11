منتخب الأردن يودّع كأس آسيا لكرة السلة

ودّع المنتخب الأردني نهائيات كأس آسيا لكرة السلة المقامة في مدينة جدة السعودية بخسارته أمام تايبيه بفارق 14 نقطة وبواقع 78-64 في أولى مواجهات ملحق الدور ربع النهائي الأربع.

وضرب المنتخب الفائز الذي يقوده المدرب الإيطالي جانلوكا توتشي موعدا مع إيران متصدرة المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.

ولم يقدم المنتخب الأردني الأداء المعروف عنه، إذ لم يسجل أي تفوق خلال أرباع اللقاء، إذ بسط لاعبو تايبيه سيطرتهم منذ البداية، وحاول "صقور النشامى" الحفاظ على الندية إلا أن لاعبي تايبيه حسموا الربع الأول 21-17. وتكرر السيناريو في الربع الثاني الذي شهد تقدما أردنيا في أواخره قبل أن يرد تايبيه بسلسلة من 6 نقاط ختمها براندون غيلبك ليبقي على تقدم منتخب بلاده في الشوط الأول 39-35.

وفرض منتخب تايبيه سطوته في الربع الثالث بوضوح، ليوسع الفارق إلى 10 نقاط 49-39، وحاول الأردنيون العودة بفضل نقاط دار تاكر، لكنه اصطدم بمتانة برندون غيلبك تحت السلة، قبل أن يؤكد تشن يينغ-تشون تفوق تايبيه بثلاثيتين متتاليتين قبل 5 دقائق من النهاية، ليعيد الزخم لفريقه ويحسم النتيجة فعليا.

وتألق براندون غيلبك تحت السلة مع تايبيه، مسجلا 9 نقاط وملتقطا 11 متابعة، وأضاف رقما قياسيا في البطولة بـ7 صدات ناجحة، مع تغييره مسار العديد من التسديدات الأخرى. أما آدم هينتون فكان الأفضل تسجيلا برصيد 18 نقطة، 13 نقطة، في المقابل كان دار تاكر الأفضل في منتخب الأردن بـ 20 نقطة و7 متابعات و2 سرقة للكرة وصدّة واحدة، لكنه افتقد للدعم الكافي في التسجيل.