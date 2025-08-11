محرز وأبو تريكة ينعيان الشهيد أنس الشريف وطاقم الجزيرة

استنكر الدولي الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسل الجزيرة في غزة، الصحفي أنس الشريف.

واغتال جيش الاحتلال أمس الأحد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وندت شبكة الجزيرة بشدة باغتيال طاقم القناة في غزة، مؤكدة أن اغتيال مراسليها على هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة، وحمّلت جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها.

وفي موقف تضامني لافت نشر النجم الجزائري رياض محرز صورة بالأبيض والأسود لأنس الشريف، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على "إنستغرام".

وظهر الشريف في الصورة التي نشرها محرز وهو يحاول نيل قسط من الراحة بعد عمله الدؤوب في تغطية الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة وشمالها.

من جانبه عبّر نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة عن حزنه الشديد على استشهاد الشريف وبقية طاقم قناة الجزيرة، واصفا الاحتلال الإسرائيلي "بالمجرم".

ونشر أبو تريكة عبر حسابه على منصة إكس منشورا كتب فيه "نُشهد الله أنك أديت الأمانة".

نُشهد اللّٰه أنك أديت الأمانة. إلي روحٍ وريحان ورب راضٍ غير غضبان يا أنس انت و محمد قريقع وبقية الأبطال .. جريمة مؤلمة وصعبة من احتلال مجرم لا يتورع عن ارتكاب كل الفظائع، وسط تخاذل وصمت رهيب https://t.co/iEAdrJtHNU — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) August 10, 2025

وأضاف "إلى روحٍ وريحان ورب راضٍ غير غضبان يا أنس أنت ومحمد قريقع وبقية الأبطال. جريمة مؤلمة وصعبة من احتلال مجرم لا يتورع عن ارتكاب كل الفظائع وسط تخاذل وصمت رهيب".

وكان أبو تريكة قد شارك آخر منشور نشره الشريف عبر حسابه في إكس، أكد من خلاله أن القصف على مدينة غزة لم يتوقف خلال الساعتين التي سبقت استشهاده.

وباغتيال الشريف وقريقع ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من كادر الجزيرة إلى 11 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي المجمل ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 238 صحفيا قضى كثير منهم أثناء تغطيتهم الحرب على القطاع منذ 675 يوما.