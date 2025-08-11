وزير النقل: ماكغريغور ليس مؤهلا ليصبح رئيسا لأيرلندا

قال وزير النقل الأيرلندي داراج أوبراين إن كونور ماكغريغور، المصارع في رياضة الفنون القتالية المختلطة، ليس مؤهلا ليصبح رئيسا لأيرلندا.

وقارن أوبراين بين ماكغريغور (37 عاما) والرئيس المنتهية ولايته في أيرلندا مايكل دي هيجينز، وهو وزير فنون سابق ومحاضر في علم الاجتماع.

وقال أوبراين إن ماكغريغور لديه الحرية في الطعن على العملية من أجل إدراج اسمه في ورقة الاقتراع الرئاسية إلا أن الدستور الأيرلندي "واضح".

جاء هذا ردا على تصريحات ماكغريغور لصحيفة "صنداي تايمز"، والتي قال فيها إنه يفكر في تقديم طعن قانوني على قواعد الأهلية للانتخابات الرئاسية.

ولكي يصبح أي شخص مرشحا، يجب أن يتم ترشيحه إما من 20 عضوا في البرلمان الأيرلندي أو أربع سلطات محلية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما يجب أن يكون عمر الشخص 35 عاما أو أكبر لكي يتم ترشيحه.

ومن المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة، وهي منصب شرفي إلى حد كبير، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويجب أن تتم في غضون 60 يوما قبل انقضاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته مايكل دي هيجينز يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.