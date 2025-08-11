لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟

قدّم النجم المغربي أشرف حكيمي موسما استثنائيا بكل المقاييس، جعل كثيرين يطرحون سؤالا مشروعا: لماذا لا يكون أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية؟

وتعتمد جائزة الكرة الذهبية حاليا على الإنجازات الفردية للاعبين، وهي عديدة ومميزة لحكيمي ومن أبرزها دوره الكبير في تتويج فريقه باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وتُوج الظهير المغربي بجائزة مارك فيفيان فويه لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

ويحتل حكيمي المركز الرابع في قائمة أكثر من سدد على المرمى في دوري أبطال أوروبا (17 هدفا)، والمركز الثالث من حيث التمريرات التي تسبق التسديد على المرمى (130 هدفا)، كما أنه ثاني مدافع يخلق أكبر عدد من الفرص في الدوريات الخمسة الكبرى.

الظهير الطائر لفريق باريس سان جيرمان لم يكن مجرد مدافع على الخط الأيمن، بل كان آلة هجومية ودفاعية في آن واحد. شارك في جميع مباريات فريقه في مشوار التتويج بدوري أبطال أوروبا (17 مباراة كاملة)، وخاض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، مساهما بـ27 هدفا بين صناعة وتسجيل، وهو رقم استثنائي بالنسبة للاعب في مركزه.

إضافة إلى ذلك، ساعد حكيمي فريقه على الفوز بلقب الدوري الفرنسي، وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية، وكل ذلك بأداء متزن يجمع بين الانطلاقات الهجومية والصلابة الدفاعية، مما جعله عنصرا لا غنى عنه في منظومة لويس إنريكي.

لماذا لا يفوز حكيمي بالكرة الذهبية؟

رغم كل ما سبق، لا تزال الكرة الذهبية بعيدة عن متناول حكيمي، والسبب يعود إلى أن الجائزة تاريخيا تميل نحو اللاعبين أصحاب الأدوار الهجومية الصرفة، مثل المهاجمين وصنّاع اللعب الذين تتصدر أسماؤهم عناوين الأخبار بفضل تسجيل الأهداف. المدافعون أو الأظهرة نادرا ما يحظون بالاعتراف الكافي، مهما كانت مساهماتهم مؤثرة.

لكن إذا كان هناك لاعب يمكنه كسر هذه القاعدة في السنوات المقبلة، فإن حكيمي يملك كل المؤهلات وهي: الاستمرارية، الحسم في المباريات الكبرى، والتأثير الحقيقي على نتائج فريقه. ربما لا تأتي الكرة الذهبية هذا العام، لكنها بالتأكيد ليست حلما مستحيلا بالنسبة له.

حكيمي: أستحق الكرة الذهبية

وأكد حكيمي في مقابلة مع قناة "كانال بلاس" بعد إعلان اسمه ضمن المرشحين الـ30 للكرة الذهبية أنه يرى نفسه ضمن المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

ورغم أن زميله في سان جيرمان عثمان ديمبيلي يبدو المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، فإن حكيمي يعتقد أن موسم 2024-2025 يمنحه نفس القدر من الفرصة للفوز بها.

ويبدو أن حكيمي أدرك أنه لن يجد أفضل من هذا الموسم التاريخي له ولفريقه ليحقق حلمه قائلا "عندما يُطرح اسمي في نقاش جائزة الكرة الذهبية، يكون ذلك حلما لم أفكر فيه قط. أعتقد أنني أستحقها أيضا. بعد الموسم التاريخي الذي قدمته، حيث لم يسجل كثير من اللاعبين في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي".

وأضاف "يظن الناس أنني مهاجم أو لاعب وسط، لكنني ألعب في خط دفاع رباعي، ويجب أن أُفكر في الدفاع. أرقامي هذا العام ليست كأرقام مدافع عادي. أعتقد أن المدافع عندما يفعل ذلك، يستحق أكثر من مهاجم".