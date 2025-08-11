قائد ليفربول ينتقد جماهير كريستال بالاس بسبب الراحل جوتا

أعرب الهولندي فيرجل فان دايك قائد ليفربول، عن غضبه الشديد من جماهير كريستال بالاس التي لم تلتزم بدقيقة الصمت حدادا على البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، قبل مباراة الفريقين في كأس الدرع الخيرية.

وتُوج كريستال بالاس -أمس السبت- بلقب الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" عقب فوزه على ليفربول 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي الشهير بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبمجرد إطلاق الحكم كريس كافاناغ صافرة بدء دقيقة الصمت والحداد، علت صيحات الاستهزاء من قبل العديد من مشجعي كريستال بالاس، الأمر الذي دفع الحكم إلى إنهاء التكريم قبل موعده المحدد بفترة طويلة وهو ما أثار حفيظة فان دايك.

This is why I hate Crystal Palace and there disgusting fan base, booing during the minute silence for Diogo Jota. @CPFC I hope you get relegated and never get back up you broke club pic.twitter.com/YpBBYkbMP8 — Kurdy (@AfcKurdy) August 10, 2025

وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "نعم، أنا محبط، هذا كل ما أستطيع قوله. لا أعرف من فعل ذلك، لكن كان هناك من يحاول تهدئة الأمر وهذا بالطبع لم ينجح".

وأضاف "هل يمكنك التحكم في عدد المشجعين؟ هل كان هناك 80 ألف مشجع؟ من المحبط سماع ذلك، لا أعرف إذا ما كان هؤلاء الأشخاص يستطيعون العودة إلى منازلهم وهم راضون عن أنفسهم".

وعلى العكس من فان دايك، اختار مواطنه آرني سلوت مدرب ليفربول النهج الدبلوماسي في التعليق على الحادثة بقوله "ربما لم يكن الجمهور على علم بموعد دقيقة الصمت، وكانوا فقط يرغبون في تشجيع فريقهم، أنا شخص إيجابي بالنظر إلى الاحترام الذي قُدم لهما من كل أنحاء العالم، هذا ما يدور في ذهني".

وتابع سلوت "بعض مشجعي بالاس حاولوا تهدئة من أطلقوا الصافرات، لكن ذلك سبب ضجيجا ثم رد مشجعونا، ورغم ذلك لا أعتقد أن هناك نية سيئة. مشجعو بالاس في كل أنحاء العالم قدموا احتراما كبيرا لديوغو وأندريه".

وختم مدرب ليفربول "سنرى يوم الجمعة عندما يزور بورنموث ملعبنا مدى الاحترام الذي سيكون موجودا"، في إشارة منه إلى المباراة الأولى للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ليفربول مضيفه بورنموث يوم الجمعة القادم في مستهل حملة الدفاع عن لقبه كبطل للبريميرليغ.