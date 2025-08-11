غريليش أغلى صفقة بالبريميرليغ يوافق على الانتقال من سيتي إلى إيفرتون

وافق الجناح الدولي الإنجليزي جاك غريليش على الالتحاق بنادي إيفرتون لكرة القدم على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من مانشستر سيتي، وفقا لتقارير صحفية الإثنين.

وخرج غريليش من حسابات المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا الموسم الماضي، إذ لم يشارك أساسيا سوى في 7 مباريات فقط في الدوري المحلي.

واستُبعد لاحقا من تشكيلة بطل إنجلترا 10 مرات المشاركة في مونديال الأندية الأخير في الولايات المتحدة، وسط تكهنات بمغادرته ملعب "الاتحاد".

وأبرم إيفرتون صفقة البالغ من العمر 29 عاما الذي يتقاضى حوالي 400 ألف دولار أسبوعيا بحسب التقارير، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة ليدز يونايتد في 18 أغسطس/آب.

غريليش أغلى صفقة

والتحق الدولي الإنجليزي بسيتي قادما من أستون فيلا في 2021 بصفقة بريطانية قياسية وقتذاك بلغت 134 مليون دولار.

وتُوّج معه بلقب الدوري 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ منذ أن لعب دورا رئيسا في إحراز الثلاثية في موسم 2023.

ونادرا ما اعتمد غوارديولا على غريليش بشكل أساسي الموسم الماضي رغم معاناة سيتي، علما أنه كان بديلا في الخسارة المفاجئة في نهائي الكأس أمام كريستال بالاس.

وإذا اجتاز غريليش الفحص الطبي بنجاح وأتمّ انتقاله إلى إيفرتون، فستتاح أمامه فرصة إعادة إحياء مسيرته المتعثرة، وربّما يُعاد استدعاؤه إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم العام المقبل وذلك بعد نحو عامين من استبعاده من تشكيلة "الأسود الثلاثة" في كأس أوروبا 2024.

وغادر إيفرتون مؤخرا ملعب "غوديسون بارك" للانتقال إلى ملعبه الجديد "هيل ديكينسون ستاديوم" قبل بداية الموسم، ومن المتوقع أن يلعب غريليش دور البطولة في هذا الملعب الفخم.

ويُعتبر غريليش أكبر صفقة لإيفرتون منذ نهاية الموسم الماضي، بعد صيف هادئ في فترة الانتقالات الحالية لفريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس.