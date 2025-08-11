شاهد.. راشفورد يهدر فرصة سهلة لبرشلونة بطريقة غريبة

أهدر الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد فرصة سهلة للتسجيل بطريقة غريبة للغاية، خلال مباراة فريقه الجديد برشلونة ضد كومو الإيطالي على كأس خوان غامبر.

وحقق برشلونة -أمس الأحد- فوزا كاسحا على كومو بنتيجة 5-0 في المباراة التي يقيمها النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، كل عام.

وتلقى راشفورد (27 عاما) تمريرة من زميله لامين جمال في ظهر دفاع كومو، وانطلق بها بسرعته المذهلة قبل أن يدخل منطقة الجزاء.

وتلاعب راشفورد بدفاع كومو ثم تجاوز الحارس جان بوتيز، لكن اللاعب الإنجليزي سدد الكرة خارج إطار المرمى بطريقة غريبة ولا تُصدّق، مهدرا على نفسه فرصة تسجيل أول أهدافه أمام جماهير برشلونة، علما بأنه سجل للنادي الكتالوني في جولته الآسيوية بمرمى دايغو الكوري الجنوبي.

وعلّقت صحيفة "ذا صن" البريطانية على اللقطة بالقول "بدا راشفورد واثقا تماما من تسجيل هدف، ربما يمكن اتهامه بالثقة الزائدة عندما سدد الكرة بعيدا عن المرمى الخالي من حارسه".

وشارك راشفورد في التشكيل الأساسي لبرشلونة بقرار من المدرب هانسي فليك، بسبب غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البلوغرانا بداعي الإصابة، قبل استبداله قبل بداية الشوط الثاني.

وساهم راشفورد في الهدف الثالث لبرشلونة، بعدما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية لزميله البرازيلي رافينيا إلى الذي هز الكرة الشباك.

وانضم راشفورد إلى برشلونة قبل أسابيع قليلة، قادما من مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

ويواجه راشفورد إلى جانب 6 لاعبين من برشلونة خطر عدم اللعب في الدوري الإسباني، بسبب أزمة التسجيل لدى رابطة الليغا التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وكما كان الحال خلال السنوات الماضية يجد برشلونة نفسه في وضع صعب من أجل الالتزام بالقواعد المالية للدوري الإسباني لتسجيل جميع لاعبيه.