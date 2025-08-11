خاص بالجزيرة نت
رياضة|ألمانيا

رغم وهج كلوب وبيكهام.. الدوري الألماني يفقد بريقه وهذه الأسباب

تراجعت جاذبية الدوري الألماني أمام الدوريات الأوروبية الكبرى والدوري السعودي الصاعد (الفرنسية)
11/8/2025-|آخر تحديث: 11:56 (توقيت مكة)

مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي 2025-2026، يعيش الدوري الألماني "البوندسليغا" صيفًا باهتًا على صعيد الانتقالات، وسط غياب الصفقات المدوية وتراجع جاذبية المسابقة أمام الدوريات الأوروبية الكبرى والدوري السعودي الصاعد.

وأصبحت الفرق الألمانية تبيع أكثر مما تشتري، وفقد باير ليفركوزن أبرز نجومه، وعلى رأسهم فلوريان فيرتز المنتقل لليفربول مقابل 146 مليون دولار، إضافة إلى رحيل المدرب تشابي ألونسو، محققًا فائضًا ماليًا تجاوز 119 مليون دولار.

وواصل بوروسيا دورتموند سياسة بيع المواهب، ليجني أكثر من 80 مليون دولار من المبيعات، مقابل إنفاق 67 مليونًا فقط على التعاقدات.

أما بايرن ميونخ، فرغم ضم لويس دياز مقابل 82 مليون دولار وجوناثان تاه مجانًا، فإنه لم يجذب أسماء كبيرة، وسجل عجزا ماليا يقارب 20 مليون دولار.

luis diaz بقميص بايرن ميونخ
لويس دياز (يسار) يمسك قميص بايرن ميونخ (نادي بايرن ميونخ)

تراجع القيمة السوقية للبوندسليغا

وكشفت دراسة لمؤسسة "روك وول برلين" تراجع القيمة السوقية للبوندسليغا بنسبة 2.1% في 2025 بعد سنوات من الاستقرار عند 4.1 ملايين دولار للاعب. وكانت الذروة في 2018 بزيادة 40%، لكنها بدأت بالتراجع منذ 2019.

ورغم قاعدة "50+1" من دخول المستثمرين وتقلص الإنفاق على الصفقات، فإنها تحافظ على أسعار التذاكر منخفضة وتجعل الأندية أكثر اعتمادًا على الجماهير.

ويعد متوسط أسعار التذاكر في ألمانيا منخفضا (حوالي 23 يوروا للمباراة) لجذب الجماهير، ما يقلص الإيرادات مقارنة بإنجلترا أو إسبانيا.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 06: Fans of Bayern Munich hold scarves and fly flags in support prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between FC Bayern München and SL Benfica at Football Arena Munich on November 06, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
انخفاض أسعار التذاكر في ألمانيا يشجع الجماهير على حضور المباريات (غيتي)

بايرن ميونخ يبقى الاستثناء، بقيمة سوقية تفوق 5 مليارات دولار وإيرادات وصلت إلى 828 مليونًا، مع رعاة كبار أبرزهم "طيران الإمارات".

رغم هذا التراجع، خطف الدوري الألماني الأضواء مؤخرًا بحدثين خارج المستطيل الأخضر هما تعيين يورغن كلوب مستشارًا فنيًّا لاتحاد الكرة الألماني بعد رحيله عن ليفربول، وحضور أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام مباراة استعراضية في برلين، حيث تفاعل مع الجماهير والتقط الصور، ما أضفى لمسة من البريق المؤقت على صيف ألماني باهت كرويا.

