رغم وهج كلوب وبيكهام.. الدوري الألماني يفقد بريقه وهذه الأسباب

مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي 2025-2026، يعيش الدوري الألماني "البوندسليغا" صيفًا باهتًا على صعيد الانتقالات، وسط غياب الصفقات المدوية وتراجع جاذبية المسابقة أمام الدوريات الأوروبية الكبرى والدوري السعودي الصاعد.

وأصبحت الفرق الألمانية تبيع أكثر مما تشتري، وفقد باير ليفركوزن أبرز نجومه، وعلى رأسهم فلوريان فيرتز المنتقل لليفربول مقابل 146 مليون دولار، إضافة إلى رحيل المدرب تشابي ألونسو، محققًا فائضًا ماليًا تجاوز 119 مليون دولار.

وواصل بوروسيا دورتموند سياسة بيع المواهب، ليجني أكثر من 80 مليون دولار من المبيعات، مقابل إنفاق 67 مليونًا فقط على التعاقدات.

أما بايرن ميونخ، فرغم ضم لويس دياز مقابل 82 مليون دولار وجوناثان تاه مجانًا، فإنه لم يجذب أسماء كبيرة، وسجل عجزا ماليا يقارب 20 مليون دولار.

تراجع القيمة السوقية للبوندسليغا

وكشفت دراسة لمؤسسة "روك وول برلين" تراجع القيمة السوقية للبوندسليغا بنسبة 2.1% في 2025 بعد سنوات من الاستقرار عند 4.1 ملايين دولار للاعب. وكانت الذروة في 2018 بزيادة 40%، لكنها بدأت بالتراجع منذ 2019.

ورغم قاعدة "50+1" من دخول المستثمرين وتقلص الإنفاق على الصفقات، فإنها تحافظ على أسعار التذاكر منخفضة وتجعل الأندية أكثر اعتمادًا على الجماهير.

ويعد متوسط أسعار التذاكر في ألمانيا منخفضا (حوالي 23 يوروا للمباراة) لجذب الجماهير، ما يقلص الإيرادات مقارنة بإنجلترا أو إسبانيا.

بايرن ميونخ يبقى الاستثناء، بقيمة سوقية تفوق 5 مليارات دولار وإيرادات وصلت إلى 828 مليونًا، مع رعاة كبار أبرزهم "طيران الإمارات".

رغم هذا التراجع، خطف الدوري الألماني الأضواء مؤخرًا بحدثين خارج المستطيل الأخضر هما تعيين يورغن كلوب مستشارًا فنيًّا لاتحاد الكرة الألماني بعد رحيله عن ليفربول، وحضور أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام مباراة استعراضية في برلين، حيث تفاعل مع الجماهير والتقط الصور، ما أضفى لمسة من البريق المؤقت على صيف ألماني باهت كرويا.