رئيس نقابة اللاعبين الألمان يوجه انتقادا حادا لبرشلونة بسبب شتيغن

وجّه كارستن راميلو رئيس نقابة اللاعبين الألمان انتقادا لاذعا لنادي برشلونة على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرا بين الإدارة وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

واتهم راميلو -لاعب باير ليفركوزن السابق- إدارة برشلونة بالتعامل مع تير شتيغن بطريقة "غير لائقة"، وهو موقف أشد صرامة من ذلك الذي أبداه الاتحاد الألماني لكرة القدم إذ فضّل الأخير التعامل بدبلوماسية.

وقال راميلو في مقابلة مع صحيفة "سبورت ون" الألمانية: "أي صورة يقدمها برشلونة الآن للعالم؟ أعتقد أنها صورة سيئة جدا، لا أجد كلمات لوصف ما فعله برشلونة الذي أراد إنهاء الأمور بهذه الطريقة".

وحذّر راميلو من أن الأندية باتت تتصرف بشكل يمكن انتقاده عندما ترى أن أحد لاعبيها لم يعد يلبي تطلعاتها الرياضية بقوله "للأسف، يبدو أن ما حدث هو الصيحة السائدة حاليا في كرة القدم، وهي تدمّر الكثير من الأمور".

وأتم راميلو "لا ينبغي أن يكون اللاعب محل اهتمام فقط طالما أنه يرتدي قميص النادي ويؤدي بأعلى مستوى فقط، بل يجب أن يحظى بالاحترام دائما".

يُذكر أن برشلونة وتير شتيغن نجحا خلال اليومين الماضيين في تلطيف الأجواء بينهما، حيث أعاد النادي شارة القيادة للحارس الألماني بمجرد موافقته على التوقيع على التقرير الطبي الخاص بالعملية الجراحية التي خضع لها في الظهر، قبل إرساله إلى رابطة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يُلقي تير شتيغن كلمة لجماهير برشلونة التي ستحضر الليلة إلى ملعب يوهان كرويف لحضور النسخة الـ60 من كأس خوان غامبر ضد كومو الإيطالي.

ويُعرف راميلو بمواقفه الحازمة تجاه القضايا المتعلقة باللاعبين، حيث انتقد في يناير/كانون الثاني 2025 جدول المباريات المزدحم في كرة القدم الاحترافية ووصفه "بالجنون".

كما حذّر أيضا من أن التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه اللاعبين تسيء إلى العلاقة مع الجماهير.

وقال "حتى لو كانت هناك 100 رسالة إيجابية، فإن التعليق السلبي هو الذي يعلق في الأذهان، ولا أحد يمكنه القول إنه لا يؤثر".