تاريخ مواجهات سان جيرمان ضد الفرق الإنجليزية قبل مواجهة توتنهام

تتجه الأنظار بعد غد الأربعاء إلى ملعب "بلو إنيرجي" بمدينة أوديني الإيطالية الذي يستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا ونظيره توتنهام هوتسبير المتوج بالدوري الأوروبي.

وتُعد هذه المباراة الأولى تاريخيا التي تجمع بين الفريقين على الصعيد الرسمي، إذ لم يسبق لهما أن تواجها في أي بطولة قارية.

لكن الفريق الباريسي يملك في سجّله الكثير من المباريات ضد كبار الفرق الإنجليزية كان آخرها في النسخة الماضية من دوري الأبطال، وفيها نجح في إقصاء أندية ليفربول وأستون فيلا وأرسنال من ثمن وربع ونصف النهائي على التوالي، قبل أن يُتوج باللقب بالفوز الكبير في النهائي على إنتر ميلان 5-0.

Paris vs Tottenham 🗓️ 13 August, 21:00 CET

🏟️ Stadio Friuli, Udine#SuperCup pic.twitter.com/u3M3Puh8OT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 11, 2025

وواجه باريس سان جيرمان الفرق الإنجليزية في 38 مناسبة سابقة في جميع البطولات الأوروبية، وكان تشلسي هو أكثر فريق لعب ضده بواقع 9 مباريات، في حين لعب ضد أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد مرتين.

وفي جميع المواجهات فاز باريس سان جيرمان في 13 مباراة، بينما خسر 16 وتعادل في 9 مباريات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وجاء أكبر انتصار لسان جيرمان على الفرق الإنجليزية من بوابة مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 في مرحلة الدوري من النسخة السابقة على ملعب حديقة الأمراء.

في المقابل تكبّد العملاق الباريسي أكبر خسارة أمام الإنجليز من نيوكاسل بنتيجة 1-4 في الجولة الثانية من دور المجموعات لموسم 2023-2024 على ملعب سانت جيمس بارك.

وتاليا تفاصيل مباريات باريس سان جيرمان ضد الفرق الإنجليزية:

9 مباريات ضد تشلسي: فاز في 3 منها وخسر مثلها وتعادل في 3 مباريات أيضا.

8 مباريات ضد مانشستر سيتي: فاز في 2 وخسر 4 وتعادل مرتين.

7 مباريات ضد أرسنال: فاز في 2 وخسر مثلها واحتكم الفريقان للتعادل في 3 مباريات.

6 مباريات ضد ليفربول: فاز الفريق الباريسي في 3 مباريات وخسر مثلها.

4 مباريات ضد مانشستر يونايتد: فاز البي إس جي في مباراتين وخسر مثلهما.

مباراتان ضد أستون فيلا: فاز في واحدة وخسر في الثانية.

مباراتان ضد نيوكاسل يونايتد: خسر واحدة وتعادل في الثانية.

القناة الناقلة لمباراة سان جيرمان وتوتنهام

يُذكر أن مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي ستنقل حصريا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية التي خصصت قناتين.

🟥 #آخر_خبر | قنوات beIN SPORTS تخصص معلقين لكأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وتوتنهام يوم الأربعاء القادم: 🎙️حسن العيدروس @haidroos على قناة beIN SPORTS 1

🎙️عصام الشوالي @Chaouali1970 على قناة beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/DJCYYxalK1 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 10, 2025

وتاليا القنوات الناقلة لمباراة سان جيرمان وتوتنهام:

beIN Sports1: بصوت المعلق حسن العيدروس.

beIN Sports2: بصوت المعلق عصام الشوالي.