بعد أحداث مواجهة المغرب.. تعليق بيع تذاكر مباريات أفريقيا للمحليين في كينيا

أعلنت شركة "موخ أفريكا"، مزود خدمة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في كينيا اليوم الاثنين تعليق بيع تذاكر بعض مباريات البطولة في نيروبي بعد أن طغت مشاهد فوضوية على فوز كينيا على المغرب أمس الأحد.

وحقق منتخب كينيا فوزا مفاجئا على منتخب المغرب المرشح للفوز بالبطولة 1-صفر على ملعب كاساراني المكتظ، إلا أن النتيجة شابتها حالة من الفوضى داخل وخارج الملعب قبل وأثناء المباراة.

وشملت الخروقات الأمنية كسر بوابة ودخول الجماهير بدون تذاكر واكتظاظا يفوق سعة الملعب البالغة حوالي 48 ألف مشجع، بجانب اقتحام المناطق المخصصة لوسائل الإعلام.

🎥 ملخص المباراة: 🇰🇪 1-0 🇲🇦 كينيا تفوز على المغرب بهدف نظيف ضمن مواجهات المجموعة الأولى. 🙌 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/E9yCUPVqPq#TotalEnergiesCHAN2024pic.twitter.com/TmFCki2KYM — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 10, 2025

ووجه بعض المشجعين الذين كانوا يحاولون دخول الملعب من بوابة سفلية، اتهامات للشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكدت شركة "موخ أفريكا" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن مبيعات تذاكر المباريات القادمة في الملعب، المعروف رسميا باسم مركز موي الرياضي الدولي، قد توقفت حتى يصدر المنظمون تعليمات أخرى.

وفتحت لجان الانضباط والسلامة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقات، لكن المتحدث باسم كاف نفى اتخاذ الاتحاد قرارا بتعليق المبيعات.

وقال المتحدث باسم كاف "يشعر كاف بالقلق إزاء الوضع الأمني الذي شهدته المباريات في كينيا".

وأضاف "يتواصل كاف مع اللجنة المنظمة المحلية والحكومة الكينية لمعالجة القضايا الأمنية".