الريان يواجه الشباب.. نتيجة قرعة بطولة دوري أبطال الخليج

أسفرت قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج لكرة القدم التي جرت اليوم الاثنين عن وقوع الريان القطري والشباب السعودي في المجموعة الثانية فيما يلتقي زاخو العراقي مع العين الإماراتي والقادسية الكويتي في المجموعة الأولى.

وجرت مراسم قرعة دوري أبطال الخليج اليوم الاثنين في مقر اتحاد كأس الخليج في قطر.

وضمت المجموعة الأولى إلى جوار العين وزاخو والقادسية نادي سترة البحريني.

وفي المجموعة الثانية سيلعب الريان والشباب مع النهضة العُماني وتضامن حضر موت اليمني.

وتنطلق البطولة، التي يحمل دهوك العراقي لقبها، في 16 سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر حتى 14 أبريل/نيسان 2026.

وتلتقي أندية كل مجموعة بنظام الدوري ويتأهل أول فريقين للدور قبل النهائي على أن تلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب.