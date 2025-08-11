أكاديمية "لافابريكا" تدعم ريال مدريد بـ11 لاعبا بالموسم الجديد

يضم الفريق الحالي لريال مدريد بقيادة المدرب تشابي ألونسو عددا كبيرا من اللاعبين الذين نشؤوا وترعرعوا في أكاديمية النادي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قائمة ريال مدريد للموسم الكروي 2025-2026، تضم في صفوفها 11 لاعبا من خريجي أكاديمية "لا فابريكا".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريال مدريد يعلن إصابة كامافينغا قبل بداية الموسم الجديد list 2 of 2 مارتينيز يتقاضى من النصر ضعف راتبه السابق مع برشلونة end of list

وقالت الصحيفة "إن هؤلاء اللاعبين يجمعهم شيء أثمن من الموهبة، فقد تعلّموا جميعا معنى الدفاع عن شعار مدريد قبل أن يرتدوه أمام أنظار جماهير الفريق على ملعب سانتياغو برنابيو".

اللاعبون الـ11 من أكاديمية "لا فابريكا" ويوجدون في الفريق الأول لريال مدريد حاليا:

داني كارفاخال. فيديريكو فالفيردي. فران غارسيا. ألفارو كاريراس. غونزالو غارسيا. راؤول أسينسيو. دانييل يانيث. تياغو بيتارتش. دييغو أغوادو. سيرخيو ميستري. فران غونزاليس.

وتملك الأسماء الستة الأولى بطاقات رسمية مع الفريق الأول، أما الخمسة المتبقون فيتدربون مع الكبار في المرحلة الإعدادية للموسم الجديد.

وعن ذلك علّقت الصحيفة: "بخصوص الخماسي الأخير أمامهم مثال حي وهو كارفاخال الذي تسلّم هذا العام شارة القيادة، وكحال بعض زملائه اضطر لإثبات نفسه خارج الفريق قبل العودة إليه لاحقا وتثبيت أقدامه في الجهة اليمنى على مدار 12 عاما".

ويُعد بيتارتش (18 عاما) أحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار مؤخرا في مركز خط الوسط، قدّم ما يبرّر استدعاؤه من قبل ألونسو "وربما يكون ذلك اللاعب الذي لطالما حلمت به جماهير مدريد".

ويتمتع بيتارتش بأداء سلس وهادئ بشكل استثنائي بالنسبة للاعب في عمره، كما أنه قادر على ضبط الإيقاع والتمركز بذكاء والربط بين الخطوط بانسيابية، وقد أظهر ذلك خلال الحصص التدريبية وضد ليغانيس في إحدى المباريات الودية للفريق الملكي.

من جانبه أدرك ألونسو أن "لا فابريكا" لا تزال تعمل بوتيرة عالية فنيا وماديا، فقد لفت لاعبون شبان آخرون الأنظار لينتقلوا إلى فرق أخرى بعيدا عن فالديبيباس، حقق النادي بسببهم 21 مليون يورو، وهو رقم "يعزّز قيمة أكاديمية لا تتوقف عن تصنيع المواهب من أجل النخبة".

إعلان

ويقص ريال مدريد شريط مبارياته الرسمية في الموسم الجديد 2025-2026 الثلاثاء 19 أغسطس/آب الجاري، حين يستضيف أوساسونا على ملعب سنتياغو برنابيو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.