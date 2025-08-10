أعلى اللاعبين الجدد أجرا في البريميرليغ موسم 2025-2026

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ طائلة هذا الصيف استعدادا لموسم 2025-2026، حيث تعاقدت أندية مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد مع لاعبين بأجور أسبوعية ضخمة.

مع سعي مانشستر سيتي لتعويض موسمه الماضي الخالي من الألقاب، وتركيز تشلسي بشكل أكبر على بيع لاعبيه، لا يزال كل ناد يظهر ضمن قائمة العشرة الأوائل، إلى جانب توتنهام هوتسبير.

ويتصدر القائمة لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني رايندرز الذي تعاقد معه مانشستر سيتي من ميلان براتب أسبوعي يبلغ أكثر من 309 آلاف دولار أسبوعيا.

تاليا أعلى 10 صفقات جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أجرا لموسم 2025-2026 وفقا لموقع "كابولوجي":

10-البرازيلي جواو بيدرو (تشلسي): 174.87 ألف دولار أسبوعيا.

9-الفرنسي ريان شرقي (مانشستر سيتي): 188 ألف دولار أسبوعيا.

8-الغاني محمد قدوس (توتنهام): 201 ألف دولار أسبوعيا.

7-الكاميروني برايان مبيومو (مانشستر يونايتد): 201 ألف دولار أسبوعيا.

6-السلوفيني بنيامين سيسكو (مانشستر يونايتد): 215 ألف دولار أسبوعيا.

5-البرازيلي ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد): 242 ألف دولار أسبوعيا.

4-الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول): 255 ألف دولار أسبوعيا.

3-الفرنسي هوغو إيكيتيكي (ليفربول): 269 ألف دولار أسبوعيا.

2-السويدي فيكتور غيوكيريس (أرسنال): 269 ألف دولار أسبوعيا.

1-الهولندي تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي): 309 آلاف دولار أسبوعيا.