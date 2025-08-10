شاهد.. جيرو يسجل هدفا رائعا في مرمى وست هام

منح المهاجم أوليفييه جيرو التقدم لفريقه ليل الفرنسي أمام وست هام الإنجليزي -السبت- بعد تسجيله هدفا بطريقة فنية أثارت إعجاب المتفرجين.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (46) استلم جيرو بالصدر عرضية متقنة من زميله بنجامين أندريه قبل أن يستدير ثم يحوّلها بتسديدة قوية داخل الشباك محرزا هدف التقدم لفريقه ليل.

وكان هذا الهدف هو الثالث لمهاجم لوس أنجلوس السابق منذ انضمامه إلى ليل هذا الصيف.

🚨 PRESEASON! Outstanding from Olivier Giroud! 🇫🇷 West Ham 0-1 Lille 🎥 @GoalsXtra pic.twitter.com/qqgiXqZciW — Polymarket FC (@PolymarketFC) August 9, 2025

وسبق للوافد الجديد إلى ليل تسجيل هدفين في لقاء ودي أمام فينيتسيا الإيطالي في مباراة انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة.

ويستعد جيرو (38 عاما) للعودة مجددا إلى أجواء الدوري الفرنسي بعد 13 عاما من انتقاله من مونبيلييه إلى أرسنال الإنجليزي.

انضم جيرو إلى لوس أنجلوس في صيف 2024 بصفقة انتقال حر قادما من ميلان الإيطالي، وسجل 5 أهداف في 37 مباراة مع الفريق الأميركي.