النصر السعودي يقترب من ضم كينغسلي كومان من بايرن ميونخ

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر السعودي بات قريبا من إتمام صفقة كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني وأن المفاوضات جارية بين الطرفين.

وفتح كومان الباب أمام الصفقة قبل أيام، وتم إرسال العرض إلى بايرن يوم الجمعة.

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو فإن النصر واثق من إنهاء الصفقة مع اللاعب الفرنسي.

وقُدّم عرض رسمي يوم الجمعة، في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين بايرن وكومان بشأن الشروط الشخصية.

وتشير أنباء غير مؤكدة إلى أن النصر عرض على بايرن ميونخ 30 مليون يورو مقابل ضم كومان.

وأكد فابريس هوكينز، الصحفي في "آر إم سي سبور" (RMC Sport) أيضًا موافقة كومان على الانضمام إلى النادي السعودي.

كما أفاد مراسلا سكاي ألمانيا، فلوريان بليتينبرغ وكيري هاو، بأن بيع كومان سيحفز البافاريين على ضم لاعب هجومي جديد في فترة الانتقالات الصيفية ومن بين اللاعبين المرشحين نيك فولتماده.

وكتب بليتينبرغ على منصة إكس، اليوم الأحد، "راتب كينغسلي كومان سيتراوح بين 20-25 مليون يورو في العام الواحد مع النصر، وسيستمر التعاقد حتى 2028. لم تكن هناك أي مشكلة في التوصل لاتفاق".

ويرتبط كينغسلي بعقد مع النادي الألماني حتى نهاية الموسم المقبل.

ويتطلع النصر لتعزيز خطه الهجومي بعد رحيل جون دوران، حيث تعاقد مع جواو فيليكس لكنه يرغب في إضافة عنصر هجومي نزولا عند رغبة كريستيانو رونالدو الباحث عن الألقاب مع "العالمي".

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة، ويأمل في ضم المزيد من اللاعبين الموهوبين لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.