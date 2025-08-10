مارتينيز يتقاضى من النصر ضعف راتبه السابق مع برشلونة

كشف تقرير إسباني عن الراتب الضخم الذي سيتقاضاه المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز من فريقه الجديد النصر السعودي.

وانضم مارتينيز (34 عاما) -أمس السبت- إلى صفوف "العالمي" قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مارتينيز سيتقاضى نحو 10 ملايين يورو صافية في الموسم الواحد من النصر.

وأشارت إلى أن هذا الراتب يقارب ضعف راتبه السنوي الذي كان يتقاضاه من برشلونة، خلال موسمين دافع فيهما عن ألوان النادي الكتالوني.

وتمت صفقة انتقال إنييغو إلى النصر بعد أن تجاوز الطرفان خلافات على مدة التعاقد، إذ طالب اللاعب بعقد مضمون لمدة موسمين على الأقل، ليدرج النادي بندا يتيح للجانبين خيار التمديد لموسم ثان بناء على تحقيق الأهداف المحددة.

من جانبه، حقق البرتغالي خورخي جيسوس مدرب النصر أحد مطالبه المتعلقة بخطوة تجديد الدماء في الفريق التي يقودها مواطنه كريستيانو رونالدو، وفق الصحيفة ذاتها.

واتفق مارتينيز مع ناديه السابق برشلونة على فسخ العقد بينهما بالتراضي، تمهيدا لإتمام الصفقة وخوض اللاعب تجربة جديدة.

وقبل رحيله عن برشلونة، ودّع المدافع الباسكي زملاءه، بينما تمكنت الإدارة من التخلص من أحد أعلى الرواتب في تشكيلته الحالية وهو ما يعد موردا مهما لتسريع تسجيل اللاعبين الجدد قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

ورأى مارتينيز في العرض السعودي فرصة ذهبية لإنهاء مسيرته بعوائد مالية ضخمة لم يكن يتخيلها، على حد وصف الصحيفة.

وخلال موسمين مع الفريق الكتالوني، خاض مارتينيز 71 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة، كما تُوج بـ3 ألقاب هي: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ولا تُعد هذه الصفقة الأولى بين برشلونة وأندية الدوري السعودي منذ بدأت التعاقد مع نجوم كرة القدم العالميين قبل موسمين.

ففي صيف عام 2023 توصل برشلونة إلى اتفاق لبيع الإيفواري فرانك كيسيه إلى أهلي جدة مقابل 12.5 مليون يورو، وفي منتصف الموسم الماضي باع النادي الكتالوني لاعبه الشاب أوناي هيرنانديز إلى اتحاد جدة مقابل 2.5 مليون يورو.