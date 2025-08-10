لامين جمال يودع صديقه مارتينيز ويصفه بـ"قائدي"

ودع لامين جمال النجم الشاب لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة زميله السابق إينيغو مارتينيز الذي انتقل إلى صفوف النصر السعودي اليوم الأحد.

ويرتبط جمال البالغ من العمر 18 عاما بعلاقة وطيدة مع مارتينيز الذي يكبره بـ16 عاما.

وكتب جمال -الذي خاض 21 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف- عبر حسابه على منصة إنستغرام لتبادل الصور "شكرا لك على كل شيء يا قائدي".

وأعلن نادي النصر السعودي في وقت سابق اليوم الأحد تعاقده رسميا مع الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، حيث لعب دورا بارزا في تحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ولعب مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.

وبات المدافع الإسباني الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبد الملك الجابر ونادر الشراري.

يشار إلى أن النصر سيخوض مساء اليوم الأحد مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني ضمن معسكره المقام حاليا في البرتغال، استعدادا للموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة كلاسيكو مرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي تحتضنه هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري.