كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموال

قرر كورنثيانز، أحد أنجح الأندية في كرة القدم البرازيلية، إقالة رئيسه أوغوستو ميلو من منصبه بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال.

وصوّت النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، في جمعيته العمومية السنوية السبت على إقالة ميلو الذي كان موقوفا أصلا عن العمل، وذلك بعدما وجهت لابن الـ61 عاما تهم التآمر الجنائي وتبييض الأموال والسرقة، وفقا لمصادر قانونية.

وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق في صفقة رعاية مع منصة المراهنات "فاي دي بيت".

ووفقا لوسائل إعلام برازيلية، أظهرت وثائق أن ميلو أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لتحويل أموال كورنثيانز الذي يمر بصعوبات مالية.

وطالب الادعاء العام ميلو ومشتبها بهم آخرين في القضية بسداد قرابة 7.2 ملايين دولار للنادي.

وصوّتت الجمعية العمومية بأغلبية 1413 صوتا مقابل 620 صوتا لإقالة ميلو، وفقا لنتائج رسمية صادرة عن كورنثيانز الذي يشجعه رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتوج الفريق 7 مرات بلقب الدوري البرازيلي، ولعب له لاعبون كبار مثل غارينشا وريفيلينو وسقراط وروبرتو كارلوس ويضم حاليا الهولندي ممفيس ديباي، ويحتل حاليا المركز الـ12 في الترتيب الحالي للدوري المحلي.