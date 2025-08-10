فيرتز يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

أعلنت مجلة "كيكر شبورتس" اليوم الأحد فوز فلوريان فيرتز لاعب خط وسط منتخب ألمانيا ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا لهذا العام.

وحصل فيرتز على 191 صوتا، متفوقا بفارق 110 أصوات عن صاحب المركز الثاني ميكايل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، الذي حصل على 81 صوتا، وحل نيك فولتماد النجم الشاب لشتوتغارت في المركز الثالث بـ71 صوتا.

شارك في التصويت 633 عضوا في الجمعية الألمانية للصحفيين الرياضيين.

وقال فيرتز "في كرة القدم، يعد التقدير الشخصي للاعبين دائما، وقبل كل شيء، جائزة جماعية"، وأضاف: "أدرك أن أمامي الكثير من العمل لألبي جميع التوقعات المرتبطة بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لهذا العام".

وقاد فيرتز فريقه السابق باير ليفركوزن للفوز بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024، من دون أن يتلقى الفريق أي هزيمة.

ورحل فيرتز هذا الصيف إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 134 مليون و400 ألف دولار كقيمة أولية، مع 21.5 مليون دولار إضافية كحوافز محتملة، وهي صفقة قياسية على مستوى بريطانيا.

أفضل مدرب

وفاز مدرب فرايبورغ جوليان شوستر، بجائزة أفضل مدرب في العام.

وتولى شوستر المنصب الصيف الماضي خلفا لكريستيان سترايش، رمز النادي، الذي رحل بعد 12 عاما في المنصب، وقاد الفريق للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ولأول مرة على الإطلاق، اقتسمت لاعبتان جائزة أفضل لاعبة كرة قدم للعام، وهما قائدة منتخب ألمانيا جوليا جوين وحارسة المرمى الألمانية آن كاترين بيرجر بعد حصولهما على نفس عدد الأصوات بواقع 145 صوتا لكل منهما.