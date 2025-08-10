شتيغن ودوناروما من النجومية إلى التهميش مع برشلونة وسان جيرمان

تُعرف كرة القدم بأنها عالم حافل بالتغيرات الدراماتيكية والمفاجئة، وتحوي الكثير من التقلبات الصادمة وغير المتوقعة، فالعديد من اللاعبين تحوّلوا بين ليلة وضحاها من نجوم ومعشوقين إلى مستبعدين ومنبوذين.

وهذا الحال يعيشه الآن الحارسان الكبيران مارك أندريه تير شتيغن في برشلونة، وجيانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان، خاصة الأخير الذي ساهم الموسم الماضي بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ العملاق الباريسي.

وعلى مدار المواسم السابقة، كان مركز حراسة المرمى في برشلونة وسان جيرمان محجوزا لشتيغن ودوناروما، ولم يجرؤ أحد على منازعتهما عليه إلا في حال الإصابة أو مباريات الكؤوس، لكن الآن تبدّل الحال بالنسبة لهما، ويمكن القول إنهما أصبحا خارج الحسابات.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فإن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان لا ينوي الاعتماد على دوناروما كحارس أول الموسم القادم، وذلك بعد تعاقد النادي مع لوكاس شوفالييه حارس ليل في صفقة بلغت 40 مليون يورو.

وعلّق موقع "غول" العالمي على هذه التطورات بالقول "دوناروما يعيش نفس وضعية تير شتيغن" في إشارة منه إلى نية برشلونة عدم الاعتماد على الحارس الألماني بعد التعاقد مع خوان غارسيا من الجار اللدود إسبانيول.

وأصبح غارسيا الخيار الأول لبرشلونة ومدربه هانسي فليك الموسم المقبل، بينما تراجع شتيغن ليكون الحارس الثالث بعد البولندي فوتشيك تشيزني الذي وقّع عقدا جديدا مع البلوغرانا الأسابيع الماضية.

ويبدو أن الحال نفسه سيتكرر مع دوناروما الذي لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2026.

تير شتيغن

انضم الحارس الألماني إلى برشلونة صيف عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ في صفقة بلغت 12 مليون يورو، وفي موسمه الأول لعب مع الفريق بدوري أبطال أوروبا فقط، في حين كان بديلا للتشيلي كلاوديو برافو بالمسابقات المحلية.

وبعد نزاع في الخفاء بين الحارسين على المركز الأساسي، نجح تير شتيغن في فرض كلمته ليرحل برافو إلى مانشستر سيتي عام 2015، ومنذ ذلك الحين كان الألماني الحارس الأساسي للنادي الكتالوني.

ولم يتمكن أي حارس مرمى من منافسة شتيغن على هذا المركز، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في ركبته بداية الموسم الماضي 2024-2025، أبعدته لأشهر طويلة قبل أن يعود في الشهر الأخير من الموسم نفسه.

ويبدو أن الظهور الضعيف لشتيغن بعد عودته من الإصابة -بالإضافة إلى أخطائه المؤثرة في لقطات عديدة من المواسم الماضية- هما ما دفعا إدارة برشلونة إلى التعاقد مع غارسيا الذي يُعد من أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني رغم سنه الصغيرة، ويخطط النادي الكتالوني لبيع الألماني وفق تقارير إسبانية عديدة.

ويبدو أن هذه التطورات فجرت غضب الحارس المخضرم الذي أصّر في النهاية على القتال على مركزه ورفض خطط البيع، قبل أن تتعرض آماله لضربة كبيرة بعد آلام الظهر التي دفعته للخضوع لجراحة ستبعده عن الملاعب لأشهر، وهو ما أزّم موقفه وأفشل خططه في اللعب أساسيا استعدادا لتمثيل ألمانيا بالمونديال المقبل.

دوناروما

أما الحارس الإيطالي -الذي وصل لملعب حديقة الأمراء قادما من ميلان عام 2021 في صفقة انتقال حر- فبات مستقبله غامضا الآن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة سان جيرمان سئمت من سياسة المداورة بين الحراس، وبالتالي تسعى إلى تثبيت حارس أساسي واضح لتجنب التوتر داخل غرفة الملابس. وقد وقع اختيارها على شوفالييه الذي وافق على الصفقة بعد حصوله على ضمانات بأنه سيكون الحارس الأساسي.

واستبعد لويس إنريكي مدرب سان جيرمان ولويس كامبوس المدير الرياضي فكرة التناوب بين دوناروما وشوفالييه، وهي فكرة سببت مشاكل في السابق داخل غرفة الملابس.

ومع غياب اتفاق على تجديد عقد دوناروما الذي ينتهي الصيف المقبل، فإن باريس سان جيرمان منفتح على بيعه هذا الصيف، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد الإنجليزي وغلطة سراي التركي.

ورغم شعور دوناروما بالارتياح في فرنسا، لكن بقاءه يعني القبول بدور الحارس الاحتياطي.

وقد يخوض شوفالييه أولى مبارياته الرسمية مع سان جيرمان -الأربعاء القادم- ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي، في وقت يدرس فيه النادي الفرنسي خيارات انتقال دوناروما، وإن لم يتم التوصل لصفقة فسيكون الإيطالي على الأرجح ملازما لمقاعد البدلاء.