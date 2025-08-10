رياضة|قطر

شاهد.. السد القطري يفوز على الوداد المغربي وديا

حساب على إكس 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد @AlsaddSC أكرم عفيف يحتفل بهدفه بمرمى الوداد
أكرم عفيف يحتفل بهدفه في مرمى الوداد (نادي السد)
10/8/2025-|آخر تحديث: 11/8/202500:55 (توقيت مكة)

فاز السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين 5-4 بركلات الترجيح على الوداد المغربي بعدما تعادل الفريقان 1-1 بنهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في ملعب جاسم بن حمد في الدوحة اليوم الأحد.

وتصدى مشعل برشم حارس مرمى السد لركلة الترجيح الحاسمة التي سددها شمس الدين العلالي.

وافتتح لاعب السد أكرم عفيف التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الوداد التعادل بضربة رأس قوية لعبها حمزة الواسطي في الدقيقة 67.

ويستهل السد رحلة دفاعه عن اللقب في 16 من الشهر الجاري أمام ضيفه قطر، في حين يبدأ الوداد مشواره في الدوري المغربي يوم 22 من الشهر ذاته أمام الكوكب.

المصدر: رويترز

إعلان