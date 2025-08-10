شاهد.. السد القطري يفوز على الوداد المغربي وديا

فاز السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين 5-4 بركلات الترجيح على الوداد المغربي بعدما تعادل الفريقان 1-1 بنهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في استاد جاسم بن حمد في الدوحة اليوم الأحد.

وتصدى مشعل برشم حارس مرمى السد لركلة الترجيح الحاسمة التي سددها شمس الدين العلالي.

وافتتح أكرم عفيف لاعب السد التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الوداد التعادل بضربة رأس قوية لعبها حمزة الواسطي في الدقيقة 67.

شوف الهدف |

السد تقدم 1-0 على الوداد المغربي.. أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 56#قنوات_الكاس | #منصة_شوف#كأس_الأحرار pic.twitter.com/mBiC5tDpSR — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) August 10, 2025

ويستهل السد رحلة دفاعه عن اللقب في 16 من الشهر الجاري أمام ضيفه قطر، فيما يبدأ الوداد مشواره في الدوري المغربي يوم 22 من الشهر ذاته أمام الكوكب.