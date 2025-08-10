ريال مدريد يعلن إصابة كامافينغا قبل بداية الموسم الجديد

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إصابة الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وقال العملاق الإسباني في بيان عبر موقعه على الانترنت "كشفت الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد على إدواردو كامافينغا، إصابة اللاعب بالتواء في كاحله الأيمن".

ولم يكشف ريال مدة غيابه، ولكن وسائل إعلام إسبانية قالت إن التعافي من هذه الإصابة يستغرق 10 أيام.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري هذا الموسم أمام ضيفه أوساسونا في 19 من الشهر الجاري.