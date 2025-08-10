نونيز مهاجم الهلال السعودي يملك رقما غريبا في البريميرليغ

يملك الأوروغواياني داروين نونيز المنتقل حديثا إلى الهلال السعودي رقما قياسيا غريبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فترة دفاعه عن ألوان فريقه السابق ليفربول.

وأعلن الهلال -أمس السبت- التعاقد مع نونيز (26 عاما) قادما من ليفربول في صفقة بلغت 53 مليون يورو، وعقد يمتد حتى 3 سنوات، أي حتى صيف عام 2028.

🤩 "داروين نونيز".. رحلة جديدة بقميص الزعيم 🤍🔥 pic.twitter.com/kTsvlPoJAm — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 10, 2025

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن المهاجم الجديد "للزعيم" أصاب العارضة والقائمين 4 مرات خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حدث ذلك في يناير/كانون الثاني 2024، إذ ارتطمت تسديداته بعارضة تشلسي وقائمي مرماه 4 مرات، واللافت أنها جاءت بأساليب مختلفة.

وأوضح الموقع أن نونيز أصاب إطار المرمى من خلال تسديدة بالقدم اليمنى وأخرى باليسرى، ومن ركلة جزاء وكذلك من كرة رأسية، وهو ما جعل "الرقم القياسي أكثر تفردا".

ففي المرة الأولى سدد نونيز بقوة بقدمه اليمنى المفضلة لكن كرته ارتطمت بالعارضة، وبعدها تلقى تمريرة من إبراهيما كوناتي وسدد مباشرة بقدمه اليسرى، لكن حارس تشلسي جورجي بتروفيتش أبعدها بيده قبل أن تصطدم بالقائم.

What’s a football record that might never be broken? I’ll start: Darwin Nunez hitting the post 4 times in 1 game. Header, left foot, right foot, penalty. pic.twitter.com/JcmEjnaaoE — Deividas (@deitutis) April 2, 2025

ثم حصل نونيز على فرصة مثالية للتسجيل من ركلة جزاء لكن الحظ واصل معاندته، ورغم أن الحارس ذهب في الاتجاه المعاكس فإن القائم الأيمن ردّ كرته.

وزاد الطين بلّة حين وجد نونيز نفسه بلا رقابة ليستقبل عرضية مثالية من أندي روبرتسون، لكنه للمرة الرابعة أرسل كرته الرأسية إلى العارضة، وسط ذهول جماهير أنفيلد.

اللافت أنه رغم كل هذه الفرص فإن ليفربول بقيادة مدربه السابق الألماني يورغن كلوب حقق فوزا كبيرا على تشلسي 4-1، وكان بالإمكان أن يكون أكبر لو نجح المهاجم في تسجيل هدف أو ربما أكثر.

ودافع الأوروغواياني عن قميص ليفربول طوال 3 مواسم، خاض خلالها 143 مباراة بجميع البطولات، هز فيها الشباك 40 مرة وقدّم لزملائه 26 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج نونيز مع ليفربول بـ3 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الدرع الخيرية.