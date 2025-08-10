بايرن ميونخ غير مهتم بأخبار انضمام كومان للنصر السعودي

أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني عدم اهتمامه بالتكهنات حول انتقال جناحه الفرنسي كينغسلي كومان، إلى النصر السعودي.

وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، خلال أحد الفعاليات اليوم الأحد "لم أتدخل في التكهنات في الوقت الحالي، لكن إذا حان وقت انضمام لاعب إلينا سنجلس معا ونقيم الأمر، بما في ذلك ما يعنيه الأمر لبايرن ميونخ، ومن ثم سنتخذ القرار المناسب".

ووفقا للتقارير فأن النصر وبايرن ميونخ في محادثات حول انتقال محتمل لكومان الذي يعد هدفا كبيرا بالنسبة للنصر في مركز الجناح.

وأضافت التقارير أن النصر عرض على كومان راتبا يتراوح ما بين 20 مليون يورو (أكثر من 23 مليون دولار) إلى 25 مليون، وهو ما يعد بمثابة ضعف راتبه الحالي في بايرن ميونخ وفقا للتقديرات.

وفي يونيو/حزيران الماضي أكد اللاعب الفرنسي الذي يمتد عقده مع بطل ألمانيا حتى عام 2027، خلال كأس العالم للأندية في أميركا، أنه يرغب في البقاء ببايرن ميونخ.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر كما تعاقد النادي مؤخرا مع مواطنه جواو فيليكس، فيما يتواجد السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن سابقا، في الفريق السعودي.

ويلعب كومان في بايرن ميونخ منذ عام 2015 وسجل هدف الفوز على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وبعد التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز والمدافع الألماني جوناثان تاه ولاعب الوسط الشاب توم بيتشوف، لا يستبعد بايرن القيام بالمزيد من العمل في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال هاينر "من حيث المبدأ يمكنني القول بأنني سعيد للغاية بالفريق الحالي، لقد حققنا ما أردناه".

وقدم بايرن ميونخ عرضين للتعاقد مع نيك فولتيماده من شتوتغارت، لكن بطل كأس ألمانيا يرفض حتى الآن إجراء محادثات حول الأمر.