أهلي جدة يضم ميلوت.. نجوم فرنسا ثاني أكبر جنسية بالدوري السعودي

عزز الفرنسي إنزو ميلوت صفقات نجوم بلده في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) عقب انضمامه رسميا إلى فريق أهلي جدة، حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعدّ هذه هي سادس صفقة في سوق الانتقالات الحالي للاعبين الفرنسيين الذين تم إبرام العديد من الصفقات معهم للعب في الموسم الجديد من دوري روشن، إذ أصبحت الجنسية الفرنسية هي الثانية في سوق انتقالات المسابقة بعد اللاعبين السعوديين.

ويعد ميلوت الفرنسي السادس بعد الدولي ثيو هرنانديز لاعب الهلال، وثلاثي نيوم ألكسندر لاكازيت وناثان زيزي وسايمون بوابري، إضافة إلى لاعب الرياض تيدي أوكو.

وقد أعلنت إدارة نادي الأهلي عن إنهاء إجراءات التعاقد مع الدولي الفرنسي إنزو ميلوت، قادما من نادي شتوتغارت الألماني، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إستراتيجية يقوم بها نادي الأهلي لتعزيز صفوف فريقه الكروي الأول بلاعبين مميزين يشكلون الإضافة المطلوبة للفريق، وسعيا للظهور بأفضل صورة للمنافسة على ألقاب الموسم الكروي 2025-2026.

وبدأ ميلوت (23 عاما) مسيرته الكروية في فئات الشباب بنادي موناكو الفرنسي قبل أن يخوض أولى مشاركاته مع الفريق الأول عام 2020، لينتقل في أغسطس/آب 2021 إلى نادي شتوتغارت الألماني، حيث فرض نفسه لاعبا أساسيا في صفوف الفريق، وجذب أداؤه أنظار أندية أوروبية كبرى في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني.

وفي الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، شارك ميلوت في 29 مباراة ضمن الدوري الألماني، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، وحقق نسبة دقة تمرير تجاوزت 85%، مما جعله أحد أبرز لاعبي الوسط الهجومي في الدوري الألماني (بوندسليغا).

ومثل ميلوت منتخبات فرنسا السنية تحت 16 عاما وتحت 17 عاما وتحت 18 عاما، كما خاض مع المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاما) 8 مباريات سجل خلالها هدفين، أحدهما في نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أمام إسبانيا.

وقال الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي "تعاقدنا مع إنزو جاء بعد دراسة ومتابعة دقيقة، فهو لاعب يجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي، وقادم من الدوري الألماني المعروف بقوته البدنية وإيقاعه العالي، مما يمنحه جاهزية مثالية لخططنا في الموسم القادم، ونحن نتطلع للاستفادة من إمكانياته ليكون إضافة حقيقية مع زملائه اللاعبين".

وكان الأهلي أبرم العديد من الصفقات بهدف تعزيز صفوف الفريق للموسم الجديد، وسبق ذلك التعاقد مع عبد الإله الخيبري من نادي الرياض، ومحمد عبد الرحمن من الاتفاق، وصالح أبو الشامات من الخليج، وكسب عودة المعارين آلان سان ماكسيمان من فنربخشة التركي وأيمن فلاتة من ضمك.

وسينضم اللاعب الفرنسي لتدريبات الأهلي خلال اليومين المقبلين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وفق البرنامج الإعدادي المعتمد من الجهاز الفني لفريق الأهلي.