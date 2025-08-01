نيوكاسل يرفض عرضا من ليفربول للتعاقد مع إيزاك

رفض نادي نيوكاسل يونايتد عرضا من ليفربول، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" الجمعة، أن العرض الذي تقدم به بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، يتجاوز 132 مليون دولار، لكنه لم يصل بعد إلى تقييم نيوكاسل للاعب الذي يقدره الفريق بقيمة 199 مليون دولار.

يذكر أن نيوكاسل استبعد إيزاك من جولته الآسيوية التحضيرية، بعدما أبدى اللاعب اهتمامه بالانتقال إلى ناد آخر. ووسط الغموض الذي يدور حول مستقبله، يتدرب المهاجم السويدي بمفرده في ناديه السابق ريال سوسيداد.

وكان إيزاك أبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خياراته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تقدم ليفربول سابقا بعروض غير رسمية لضمه.

وانضم إيزاك البالغ من العمر 25 عاما إلى نيوكاسل عام 2022، بملغ قيمته 79.6 مليون دولار، قادما من الفريق الإسباني سوسيداد، وساهم اللاعب في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية، والتأهل لمنافسة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وتعاقد ليفربول مؤخرا مع الفرنسي هوغو إيكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يوليو/تموز الماضي، لكنه قرر ضم لاعب آخر من النجوم البارزين لتعزيز خط هجومه.

وصرح الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، هذا الأسبوع بأن الفريق الأحمر لن يتردد أبدا في التعاقد مع أي لاعب إذا سنحت له الفرصة.