مواعيد انطلاق أهم البطولات الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026

تنتظر جماهير كرة القدم في العالم بفارغ الصبر، موعد عودة المنافسات الكروية الشيقة، على الساحة الأوروبية للموسم الجديد 2025-2026. وذلك بعدما حبست أهم البطولات الأوروبية المحلية منها والقارية كل الأنفاس، بإثارتها المعهودة وتشويقها إلى آخر لحظة.

ولعل أبرزها، المنافسة الأمجد دوري الأبطال، التي استطاعت أن تزيد حجم المتعة، خاصة بعد خروج الفرق الكبيرة الكلاسيكية من أدوار مختلفة، ليتوج سان جيرمان في الأخير باللقب لأول مرة في تاريخه، بعدما سيطر على المنافسة المحلية، ولم يترك لقبا لغيره.

الأمر نفسه بالنسبة لبرشلونة في الليغا مع النسخة الجديدة بقيادة هانسي فليك، استطاع الألماني أن يحصد الأخضر واليابس محليا ويتألق قاريا لولا عثرة نصف النهائي أمام إنتر ميلان.

بينما الإنتر نفسه لعب كل حظوظه إلى الجولة الأخيرة من الكالتشيو لمنافسة البطل نابولي، ولكن النيراتزوري لم يوفق في نيل لقب البطولة ولا الكأس التي انتهت في معقل بولونيا.

في ألمانيا، هيمن بايرن ميونخ بقيادة المدرب فينسنت كومباني، على مشهد البطولة كعادته، بعد ضياع لقب الموسم ما قبل الماضي لليفركوزن، الذي أوقف مد كومباني وكتيبته في كأس ألمانيا، لكنه سقط في نصف النهائي أمام بيليفيلد الذي لم يوفق أمام شتوتغارت في النهائي.

وفي أعظم الدوريات وأكثرها إثارة، غيّر آرني سلوت مشهد ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحسم مع فريقه ليفربول لقب الدوري مع المتألق صلاح، أسابيع قبل الجولة الأخيرة.

في حين كتب كل من كريستال بالاس ونيوكاسل التاريخ بتتويجهما لأول مرة بكأسي الاتحاد والرابطة على التوالي.

لم تستطع الأندية الإنجليزية الكبرى أن تنافس بعيدا في دوري الأبطال، رغم أن ليفربول وأرسنال كانا أكبر المرشحين لنيل اللقب، إلا أن تشلسي وتوتنهام حفظا ماء وجه الإنجليز أوروبيا بالتتويج بلقب دوري المؤتمر، والدوري الأوروبي.

إعلان

توتنهام بطل الدوري الأوروبي لثالث مرة في تاريخه، سوف يفتتح موسم كرة القدم الأوروبية بمواجهة بطل أوروبا ووصيف كأس العالم للأندية سان جيرمان في السوبر الأوروبي، وبعده سيفتح ستار أول مشهد من فصول الصراع والدراما الكروية في القارة العجوز.

إليكم أهم مواعيد انطلاق البطولات الأوروبية للموسم الجديد

درع المجتمع": 10 أغسطس/آب، كريستال بالاس x ليفربول.

10 أغسطس/آب، كريستال بالاس x ليفربول. السوبر الأوروبي: 13أغسطس/آب، سان جيرمان x توتنهام.

13أغسطس/آب، سان جيرمان x توتنهام. الدوري الإنجليزي: 15 أغسطس/آب، المباراة الأولى ليفربول x بورنموث.

15 أغسطس/آب، المباراة الأولى ليفربول x بورنموث. الدوري الإسباني: 15 أغسطس/آب، المباراة الأولى جيرونا x رايو فايكانو.

15 أغسطس/آب، المباراة الأولى جيرونا x رايو فايكانو. الدوري الفرنسي: 15 أغسطس/آب، المباراة الأولى رين x مرسيليا.

15 أغسطس/آب، المباراة الأولى رين x مرسيليا. الدوري الألماني: 22 أغسطس/آب، المباراة الأولى بايرن ميونخ x لايبزيغ.

22 أغسطس/آب، المباراة الأولى بايرن ميونخ x لايبزيغ. الدوري الإيطالي: 23 أغسطس/آب، المباراة الأولى ساسولو x نابولي.

مواعيد انطلاق منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر:

قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال: 28 أغسطس/آب، بينما الجولة الأولى من دور المجموعات : 16 سبتمبر/أيلول.

28 أغسطس/آب، : 16 سبتمبر/أيلول. قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي: 29 أغسطس/آب، بينما الجولة الأولى من دور المجموعات : 24 سبتمبر/أيلول.

29 أغسطس/آب، : 24 سبتمبر/أيلول. قرعة دور المجموعات لدوري المؤتمر: 29 أغسطس/آب، بينما الجولة الأولى من دور المجموعات: 2 أكتوبر/تشرين الأول.

علما أن تصفيات هذه المنافسات الثلاث قد انطلقت بالفعل منذ منتصف الشهر الماضي.

يذكر أن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز سوف تشهد قمة نارية بتاريخ 16 أغسطس/آب بين مانشستر يونايتد وأرسنال، بينما يستهل بطل الليغا برشلونة حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة على أرض مايوركا يوم 16 أغسطس/آب، ويستقبل ريال مدريد، أوساسونا يوم 19أغسطس/آب.

ويختتم سان جيرمان الجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم 17 أغسطس/آب باللعب على أرض نانت.