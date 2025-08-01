"كاف" يكشف عن كأس بطولة أفريقيا للمحليين 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن المجسم الجديد لكأس بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين بمشاركة ثلاثة من أشهر رموز كرة القدم في القارة، فيكتور وانياما (كينيا)، ودينيس أونيانجو (أوغندا)، ومريشو نجاسا (تنزانيا).

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني -الجمعة- أن هذا الإعلان يأتي قبل انطلاق البطولة المرتقبة، التي ستقام تشاركيا بين كينيا، وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري.

شارك الأساطير الثلاثة في ظهورهم عبر فيديو خاص تم إصداره بهذه المناسبة، مما أبرز أهمية الكأس الجديدة وارتباطها بقيم كرة القدم الأفريقية.

وجاء إطلاق الكأس الجديدة ضمن حملة تجديد الهوية الخاصة بالبطولة، وتسعى الهوية المعاد تصميمها إلى تسليط الضوء على الجذور الثقافية العميقة، والوحدة، والتفوق الكروي الذي يميز البطولة ومكانتها ضمن منظومة كرة القدم الأفريقية.

وتم تصميم الكأس بأسلوب عصري وأنيق، يجمع بين عناصر من الذهب والفضة، ممثلا بذلك هيبة البطولة وارتفاع مكانتها المتصاعد.

ويتميز التصميم المركزي بسلسلة من 54 خطا تحيط بالكأس، كل خط منها يمثل واحدة من الاتحادات الأعضاء في القارة. وفي قلب التصميم توجد خريطة أفريقيا، كرمز قوي للطابع القاري الشامل للبطولة.

كما يعكس هذا التصميم القيم الأساسية للبطولة وهي الوحدة والتنوع والتقدم. فكل خط يرمز إلى الرحلة الفريدة لكرة القدم الأفريقية، المبنية على الشغف، والمهارة وأحلام أجيال من اللاعبين والمشجعين على حد سواء.