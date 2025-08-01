كأس أمم أفريقيا للمحليين.. جدول المباريات ونظام البطولة

تستعد كينيا، تنزانيا وأوغندا لاحتضان النسخة الثامنة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 لكرة القدم، وستُقام خلال الفترة من الـ2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

تُعد "شان" بطولة فريدة من نوعها، حيث تُخصص للاعبين الذين ينشطون داخل الدوريات المحلية في بلدانهم، بعيدًا عن نجوم القارة المحترفين في أوروبا.

وتُوفّر هذه النسخة، التي يصفها المتابعون بـ"الاختبار القاري للنجوم الصاعدين"، منصة مثالية لاكتشاف المواهب، وقياس جاهزية شرق أفريقيا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.

نسخة تاريخية

هي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في ثلاث دول شراكة، مما يمنحها طابعًا استثنائيًا على المستوى التنظيمي. وقد تم اختيار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام لافتتاح البطولة، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي، بينما تستضيف كمبالا مباراة تحديد المركز الثالث.

كما اعتمدت زنجبار موقعا رسميا للمباريات، تأكيدًا على التوسع الجغرافي للبطولة داخل القارة.

أول منتخب يحصل على اللقب في نسختين متتاليتين 🏆🏆 مشوار المغرب حتى التتويج بـكأس أمم أفريقيا للمحليين 2020 🇲🇦🤩#TotalEnergiesCHANpic.twitter.com/Whojq8htVK — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 16, 2025

نظام البطولة

يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، 19 منتخبًا، منها أبطال سابقون مثل السنغال (حاملة اللقب)، المغرب والكونغو الديمقراطية (لقبان لكل منهما)، إضافة إلى الجزائر ونيجيريا. وقسمت المنتخبات على أربع مجموعات:

3 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات

مجموعة واحدة تضم 4 منتخبات (المجموعة الرابعة)

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي.

واجهة مواهب

تتميز البطولة بكونها واجهة حقيقية للمواهب الأفريقية، وقد قدّمت في السابق نجوماً احترفوا لاحقًا في أوروبا وآسيا، منهم:

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أيوب الكعبي (هداف البطولة عام 2018)

سفيان رحيمي

أيمن محيوص

تريزور مبوتو

جيفن سينغولاما

جدول مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين حسب توقيت مكة المكرمة (توقيت غرينتش+3):

السبت 2 أغسطس 2025

20:00 – تنزانيا × بوركينا فاسو

الأحد 3 أغسطس 2025

15:00 – كينيا × الكونغو الديمقراطية

18:00 – المغرب × أنغولا

20:00 – مدغشقر × موريتانيا

الاثنين 4 أغسطس 2025

17:00 – النيجر × غينيا

20:00 – أوغندا × الجزائر

الثلاثاء 5 أغسطس 2025

17:00 – الكونغو × السودان

20:00 – السنغال × نيجيريا

الأربعاء 6 أغسطس 2025

17:00 – بوركينا فاسو × أفريقيا الوسطى

20:00 – موريتانيا × تنزانيا

الخميس 7 أغسطس 2025

16:00 – الكونغو الديمقراطية × زامبيا

19:00 – أنغولا × كينيا

الجمعة 8 أغسطس 2025

17:00 – الجزائر × جنوب أفريقيا

20:00 – غينيا × أوغندا

السبت 9 أغسطس 2025

17:00 – أفريقيا الوسطى × موريتانيا

20:00 – تنزانيا × مدغشقر

الأحد 10 أغسطس 2025

15:00 – كينيا × المغرب

18:00 – زامبيا × أنغولا

الاثنين 11 أغسطس 2025

17:00 – جنوب أفريقيا × غينيا

20:00 – أوغندا × النيجر

الثلاثاء 12 أغسطس 2025

17:00 – السنغال × الكونغو

20:00 – السودان × نيجيريا

الأربعاء 13 أغسطس 2025

17:00 – مدغشقر × أفريقيا الوسطى

20:00 – موريتانيا × بوركينا فاسو

الخميس 14 أغسطس 2025

17:00 – المغرب × زامبيا

20:00 – أنغولا × الكونغو الديمقراطية

الجمعة 15 أغسطس 2025

17:00 – غينيا × الجزائر

20:00 – النيجر × جنوب أفريقيا

السبت 16 أغسطس 2025

20:00 – بوركينا فاسو × مدغشقر

20:00 – أفريقيا الوسطى × تنزانيا

الأحد 17 أغسطس 2025

15:00 – الكونغو الديمقراطية × المغرب

15:00 – زامبيا × كينيا

الاثنين 18 أغسطس 2025

20:00 – الجزائر × النيجر

20:00 – جنوب أفريقيا × أوغندا

الثلاثاء 19 أغسطس 2025