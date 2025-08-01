شاهد.. نجم بوروسيا دورتموند غيراسي يتلو القرآن بإحدى المدارس في غينيا

خطف سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الأنظار في آخر ظهور له خلال قضائه العطلة الصيفية في بلده غينيا.

وأظهر مقطع فيديو المهاجم الهداف غيراسي وهو يرتل القرآن الكريم بسهولة ويسر داخل إحدى المدارس القرآنية في مدينته.

وبالإضافة إلى مهاراته التهديفية، يُعرف غيراسي البالغ من العمر 29 عاما أيضا بإيمانه والتزامه الديني ويتجلى ذلك في تصرفاته بعد تسجيل الأهداف.

ومنذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في يونيو/حزيران عام 2024 مقابل 18 مليون يورو، سجل الدولي الغيني 38 هدفا وصنع 9 خلال 50 مباراة بمختلف المسابقات.

وعلى المستوى الدولي، لعب مهاجم شتوتغارت وليل وكولن وأوكسير ورين السابق، 22 مباراة وسجل خلالها 9 أهداف.