تشريح جثة المصارع هالك هوجان يكشف الأسباب الحقيقية لوفاته

كشفت تقارير إعلامية أميركية عن السبب الرسمي لوفاة المصارع الأسطوري هالك هوجان، بعد أن رحل عن عمر ناهز 71 عامًا في 24 يوليو/تموز الجاري.

وبحسب ما نشره موقع "الصفحة السادسة" (Page Six) -استندًا إلى تقرير رسمي صادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة "بينيلاس" بولاية فلوريدا– فقد كانت الوفاة نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب، وهي حالة تؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى القلب وتُعرف عادة بالنوبة القلبية.

كما أوضح التقرير أن هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، كان يعاني أيضًا من الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب، إضافة إلى تاريخ من الإصابة بسرطان الدم، رغم أنه لم يكن معلنًا سابقًا على الملأ. وقد صُنّفت الوفاة بأنها "طبيعية" رغم تعدد العوامل الطبية المؤثرة.

ووفقًا لما ورد، فإن هوجان نُقل إلى مستشفى "مورتون بلانت" في فلوريدا بعد استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزله بمدينة كليرووتر، حيث باءت محاولات الإنعاش بالفشل، وتم إعلان وفاته في المستشفى.

الوداع الأخير لهوجان

وفي جانب إنساني مؤثر، نشرت بروك هوجان (ابنة المصارع الراحل) رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" شاركت فيها متابعيها بعضًا من اللحظات الأخيرة التي جمعتها بوالدها.

وكتبت بروك "في النهاية، كنتُ متعبة. ورغم محاولتي البقاء قريبة، تغير شيء ما. كان عليّ أن أحمي قلبي. ومع ذلك، لم أتوقف عن حبه".

وأضافت أن زوجها حاول إعادة بناء الجسور بينهما بهدوء، إدراكًا لأهمية العلاقة بين الأب وابنته، وأشارت إلى أن والدها اختار "طريقًا أنهك روحه".

وأوضحت بروك أن علاقتها بوالدها لم تكن قائمة على الصراعات أو الدراما، بل كانت هناك أحاديث خاصة و"مشاعر دفينة لن يعرفها العالم" مضيفة "عرضتُ عليه الدعم. توسلتُ إليه أن يرتاح.. لكنه اختار طريقًا آخر".

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ورحل هوجان، أحد رموز المصارعة الحرة في العالم، بعد مسيرة طويلة امتدت لعقود، كان خلالها أحد أبرز وجوه "دبليو دبليو إي" (WWE) وأكثرهم شهرة وشعبية في الثمانينيات والتسعينيات. ومع وفاته، طويت صفحة من تاريخ الرياضة الاستعراضية، تاركًا وراءه إرثًا لا يُنسى في ذاكرة الجماهير حول العالم.