ترامب يُعين نجم المصارعة السابق تريبل إتش بالمجلس الرياضي الرئاسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين المصارع السابق بول مايكل ليفيسك، المعروف باسم تريبل إتش، ضمن التشكيلة الجديدة لـلمجلس الرئاسي للرياضة والتغذية واللياقة البدنية، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الرياضية والإعلامية في الولايات المتحدة.

ويُعد تريبل إتش أحد أبرز نجوم المصارعة الحرة في تاريخ منظمة (WWE)، كما يشغل حاليًا منصبًا إداريًا رفيعًا داخل المؤسسة، بعد اعتزاله الحلبات.

ويأتي تعيينه ضمن سلسلة من التعيينات التي أجراها ترامب في المجلس، والتي ضمت عددًا من الشخصيات المعروفة في عالم الرياضة، في إطار مساعي الإدارة لتعزيز التوعية بالصحة والنشاط البدني لدى الأميركيين.

يُذكر أن المجلس الرئاسي يُعتبر هيئة استشارية تُعنى بتقديم التوصيات للرئيس والحكومة الأميركية بشأن السياسات الصحية والرياضية، وسبق أن ضم في تشكيلاته السابقة رياضيين بارزين وشخصيات مؤثرة في عالم اللياقة البدنية.